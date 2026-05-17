Sinner sigue acechando al 'Big3': iguala a Nadal en su 'territorio' y podría arrebatarle un récord histórico

El italiano se impuso a Daniil Medvedev en un sufrido duelo de semifinales y encara una final ante Casper Ruud donde podría igualar otra marca histórica del mallorquín.

Jannik Sinner está firmando un impresionante 2026. El tenista italiano comenzó el curso con problemas para llegar a las rondas finales de los torneos, sin embargo, desde la gira por EEUU para Indian Wells y el Masters 1000 de Miami, dos títulos que logró conquistar, el número uno del mundo se encuentra invicto.

Montecarlo, Madrid y ahora Roma, son los escenarios donde el transalpino ha desplegado uno de los niveles más amplios de tenis de su corta carrera. Con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, quien tampoco pudo vencer a Sinner en la final de Mónaco, el italiano está ejerciendo un dominio claro sobre el circuito ATP.

Una superioridad que se está traduciendo en récords históricos para Jannik, que ya superó a Novak Djokovic como el tenista con más victorias consecutivas en Masters 1000. El italiano dejó atrás los 31 triunfos seguidos de 'Nole' en 2011 tras ganar a Andrey Rublev.

Por si fuera poco, también ha logrado igualar a Rafa Nadal al convertirse en el segundo tenista que llega a todas las finales de Masters 1000 durante la gira de tierra batida, tras imponerse a Daniil Medvedev en un agónico duelo de semifinales en el ATP Roma 2026.

Una marca histórica para el italiano que puede ir a más. Sinner completaría su palmarés de Masters 1.000 en caso de imponerse al noruego Casper Ruud en la final en Roma e igualaría también a Nadal como el único otro jugador en coronarse campeón de Madrid, Montecarlo y Roma en una sola temporada. Una preparación idónea para Roland Garros, que se disputará el próximo mes y que definirá el ganador del segundo Grand Slam del año.