Malú presenta su nuevo disco, 'Quince': "Estoy viviendo el escenario en su estado más bello y más puro"

Los detalles Con motivo del lanzamiento de su decimoquinto álbum, al que ha llamado, precisamente, 'Quince', y que salió este 15 de mayo, laSexta entrevista a la cantante para saber algunos de los secretos, de las 11 canciones que componen este último álbum.

Malú, nacida en Madrid pero con raíces andaluzas, lanzó su decimoquinto álbum "Quince" el día de San Isidro. Este disco, compuesto por 11 canciones, refleja a una Malú más auténtica y sin máscaras. Desde su debut en 1998 con "Aprendiz", la cantante ha evolucionado, destacando que la maternidad ha influido en su perspectiva, ayudándola a centrarse en el presente y disfrutar más de su carrera. A pesar de llenar el WiZink Center cuatro noches seguidas, Malú reconoce que ser mujer en la música presenta desafíos, ya que a menudo se enfrenta a prejuicios sobre su carácter.

Hace más de 40 años, María Lucía Sánchez Benítez, mundialmente conocida como Malú, nació en Madrid, aunque sus raíces son claramente andaluzas. Como buena madrileña, elegió el día de San Isidro para publicar el que es su álbum número 15, al que ha llamado precisamente 'Quince', un disco que se compone de 11 canciones en las que Malú muestra la mujer que es ahora, una mujer, dice, mucho "más real". Han pasado casi 30 años, desde que Malú publicase su primer disco 'Aprendiz', en 1998, justo cuando la cantante tenía solo 15 años.

Cuando le preguntamos qué Malú es ahora, en este álbum, nos confiesa que estamos ante "la Malú más real, la Malú que se ha quitado las máscaras, la que ya no se refugia en nada y la que va totalmente desnuda", porque si hay algo que le ha hecho cambiar es "la necesidad de entender qué me pasaba, porque al final no estaba disfrutando de todas las cosas que hacía, no estaba disfrutando de mi trabajo, vivía como encorsetada", admite la cantante en una entrevista en exclusiva para laSexta.

La maternidad ha tenido mucho que ver en esta nueva forma de mirar: "Ser madre te ayuda a relativizar. Al final dices 'me paso la vida sobrepensando' y me genera una ansiedad horrorosa. Ahora estoy más en el aquí. He aprendido a darle importancia a lo importante y de verdad que creo que es fundamental para vivir", confiesa Malú, quien asegura que ese vivir en el aquí y en el ahora la hace disfrutar más del escenario.

"Estoy viviendo, probablemente, el escenario en su estado más bello, más puro", admite la cantante, que es la única artista que ha llenado dos veces cuatro noches seguidas el WiZink Center, ahora Movistar Arena. Admite, no obstante, ante la pregunta de si cree que en ocasiones la prensa no le ha dado el lugar que le corresponde, que no ha sido fácil que vinieran a cubrirme los informativos.

"Ser mujer en la música no es tan fácil. Yo todavía sigo escuchando el 'tú que eres una mujer de carácter'... Y yo nunca he escuchado eso de mis compañeros. ¿A qué te refieres con carácter? ¿Que se comen a la gente, que son malas personas o que, simplemente, es que tienen claro lo que hacen? Si tienes claro lo que quieres y mandas, tú tienes carácter, y no se refieren a carácter de que tengas las cosas claras, se refieren a carácter de mal carácter".

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