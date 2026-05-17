'Dardo' de Rossi a Ducati por su "actitud" con Bagnaia: "Me gustaría que se empeñaran..."

'Il Dottore' aplaude el empeño del bicampeón del mundo para intentar mejorar su situación y su competitividad pero echa en falta más dedicación por parte de la escudería italiana.

'Pecco' Bagnaia está viviendo una temporada de muchos altibajos. En los últimos grandes premios se ha encontrado con buenos momentos en los que ha recuperado la competitividad pero esas grandes actuaciones no se han terminado de traducir en resultados concretos.

En el pasado Gran Premio de Francia, 'Pecco' partía desde la primera posición tanto en carrera como en 'sprint' pero fue incapaz de conseguir la victoria en ninguna de las dos pruebas. En la prueba corta, consiguió ser segundo tras una gran muestra de pilotaje.

Sin embargo, en la jornada del domingo se fue al suelo sumando un 'cero' doloroso para él y para Ducati. Desde la llegada Marc Márquez al equipo oficial de la marca italiana, el protagonismo de 'Pecco' ha ido a menos dentro del propio 'box'. Algo que Valentino Rossi no termina de entender muy bien.

"Creo que Pecco tiene una actitud excelente este año. Lo veo a menudo, entrenamos juntos con frecuencia y se está esforzando al máximo, tanto en su vida cotidiana como en los entrenamientos y en las carreras. Tiene muchas ganas de volver a ganar con Ducati. Esa es la actitud correcta. Los resultados son evidentes, ya que tuvo un fin de semana fantástico en Le Mans", asegura 'Il Dottore' en declaraciones para 'Sky Sports'.

Rossi no duda en pedir que la relación entre Ducati y Bagnaia se vuelva a fortalecer: "La temporada aún es larga, probablemente Pecco no vuelva a competir con Ducati como el año pasado, pero me gustaría que Ducati pusiera el mismo empeño que Pecco para intentar regresar a la cima".

"Porque, como en un matrimonio donde se aman mucho, cuando suceden cosas malas como el año pasado, no hay resultados, solo ciertas declaraciones, y los ánimos se han enfriado considerablemente. Pecco lo está intentando, y espero que Ducati también lo intente, porque el potencial para volver a ganar está ahí", concluye Valentino.