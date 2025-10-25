La imagen de la liberación: el emotivo abrazo entre Bagnaia y Dall'Igna tras la 'sprint' en Sepang

El piloto italiano recuperó la sonrisa con la victoria en la 'spirnt' de Sepang y se fundió con el jefe de Ducati en una imagen conmovedora.

El Mundial de 2025 de MotoGP ha sido, por momentos, un auténtico calvario para 'Pecco' Bagnaia. Después de ganar en Japón el día que Marc Márquezvolvió a proclamarse campeón del mundo, el italiano había firmado dos GP terroríficos.

En Mandalika, Indonesa, el de Ducatiacabó último en la 'sprint' a 30 segundos del líder y se estrelló el domingo antes de poder lograr un buen resultado. Semanas más tarde, en Phillip Island, Australia, el tricampeón del mundo finalizó la 'sprint' penúltimo y se volvió a caer en la carrera del domingo.

Las críticas se sucedían por el bajo rendimiento de un 'Pecco' Bagnaia al que se le vio totalmente abatido durante la última semana. Incluso perdió la tercera plaza del campeonato ante Marco Bezzecchi y empezaron a crecer los rumores que ponían en duda su continuidad en la escudería.

Sin embargo, en Sepang, Bagnaia ha vuelto a sonreír. El italiano lideró la 'sprint' y después de la victoria se fundió en un abrazo con Gigi Dall'Igna en una imagen tan conmovedora como reconfortante. Especialmente, después del calvario que ha atravesado el italiano durante la temporada.

La relación entre escudería y piloto no ha sido fácil. Las exigencias de 'Pecco' con respecto a la moto no se han cumplido y eso ha terminado generando algo de tensión con Ducati. Sin embargo, nada mejor que una victoria para limar asperezas.