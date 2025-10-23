Ducati confirma que Marc Márquez no volverá hasta 2026

El equipo italiano ha informado que a pesar de que la recuperación evoluciona "positivamente", el eneacampeón deberá "pasar cuatro semanas con el brazo completamente inmovilizado".

Marc Márquez no volverá a correr hasta 2026, tal y como ha informado este jueves Ducati a través de una nota de prensa.

El de Cervera, que se lesionó en Indonesia tras ser embestido por Bezzecchi, se perdió el Gran Premio de Indonesia y tampoco estaba previsto que compitiese este fin de semana en Malasia, pero sí existía la posibilidad de que volviera en Portugal o en Valencia.

Sin embargo, el campeón y el equipo italiano han optado por ser más conservadores. "El equipo médico que supervisa su recuperación ha confirmado que la evolución clínica de la fractura de coracoides y la lesión de ligamentos es positiva y se desarrolla con normalidad", reza el texto.

"Sin embargo, Marc tendrá que pasar cuatro semanas con el brazo completamente inmovilizado antes de comenzar la rehabilitación, por lo que es imposible pensar en su regreso a la competición este año", añade.

En la citada nota de prensa, Gigi Dall'Igna, director General de Ducati, explica que se ha tomado la mejor decisión con la mira puesta en 2026.

"Desde que supimos del diagnóstico de la lesión, sabíamos que las posibilidades de que Marc estuviera en Valencia para el Gran Premio y la prueba eran muy bajas. Es una pena, porque para nosotros es muy importante tenerlo en pista, pero sabemos perfectamente que la prioridad es recuperarse y volver al 100% para la próxima temporada", explica.

Marc, por su parte, también ha querido dirigirse a sus seguidores: "Analizando toda la situación, creemos que la mejor manera de actuar, inteligente y coherente, es respetar el momento biológico de la lesión, incluso si eso significa que ya no podré competir esta temporada ni asistir a las sesiones de entrenamientos".

"Sabemos que nos espera un invierno difícil, con mucho trabajo, para recuperar mis músculos al 100% y estar listo para 2026. Esto no debe eclipsar ni hacernos olvidar el gran objetivo que logramos este año: volver a ser Campeones del Mundo, y pronto lo celebraremos todos juntos", ha señalado.