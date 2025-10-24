Ahora

"Algunos pilotos rinden mejor que otros"

'Palito' de Ducati a Bagnaia tras halagar a Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, ha explicado que "con una parte del equipo la temporada fue fantástica, mientras que en otra costó más".

Marc Márquez y Pecco BagnaiaMarc Márquez y Pecco BagnaiaGetty

Con el título de constructores y pilotos visto para sentencia, Gigi Dall'Igna ha ofrecido su análisis de la temporada en declaraciones a 'GPONE'.

"Hemos logrado prácticamente todo: campeonatos de equipos, constructores y pilotos, 16 de 19 carreras ganadas. Solo puedo estar satisfecho con lo que hemos conseguido", ha señalado el director general de Ducati.

Eso sí, Gigi apunta a que ha habido dos corrientes dentro del equipo: "Al final del año tuvimos algo de mala suerte en ciertas carreras. Con una parte del equipo la temporada fue fantástica, mientras que en otra costó más".

Mientras que Marc Márquez ha arrasado, PeccoBagnaia ha tenido serios problemas de adaptación a la GP25, aunque el 'gurú' de los de BorgoPanigale segura que tenía la misma moto que su compañero, aunque este iba más rápido.

"La GP25 que pilotó Márquez y la que usaron Bagnaia y Di Giannantonio son muy similares en motor, chasis y aerodinámica. Las diferencias se notan sobre todo en la fiabilidad de algunos componentes, pero en esencia las motos son casi idénticas. Algunos pilotos han rendido de forma brillante y otros solo en momentos concretos", ha zanjado.

