Crecen las dudas en torno a la continuidad de Bagnaia en Ducati

El expiloto de MotoGP Max Biaggi no tiene "tanta certeza" de que su compatriota vaya a continuar como compañero de Marc Márquez.

Cada vez son más las voces que apuntan a una posible ruptura entre Bagnaia y Ducati dada la delicada situación que vive Pecco en el equipo con una GP25 que está lejos de 'domar'.

Primero fue Carlo Pernat, reconocido representante de MotoGP, quien afirmó que el italiano le ha dado un "ultimátum" a los de BorgoPanigale.

Ahora, Max Biaggi también ha señalado dicha posibilidad: "Se dice que dos indicios constituyen una prueba. En este caso, sin embargo, hay pocos indicios y, además, son confusos".

El expiloto de MotoGP incide en el hermetismo que hay en el equipo: "Además, cuando se pide una aclaración, en Ducati no se pronuncian y Bagnaia habla con un lenguaje incomprensible. Es difícil de entender incluso para nosotros, que estamos dentro del 'paddock'".

Es por ello que no tiene clara la continuidad de su compatriota: "No lo diría con tanta certeza. Los equipos siempre intentan promocionar a pilotos jóvenes con los que garantizar la continuidad. Es posible que Francesco se haya trasladado a un equipo satélite".

"Hay que decir que Bagnaia tiene un contrato con el equipo oficial. Por eso será difícil verlo en otro equipo Ducati", ha zanjado en declaraciones que publica 'Motosan'.