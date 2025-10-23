Bagnaia y las teorías conspirativas sobre él: "Muchas tonterías, muchas cagadas..."

Al piloto de Ducati le han preguntado sobre los rumores que están saliendo a la luz sobre su futuro... y no ha podido ser más contundente en su respuesta.

"Ya hemos llegado a la conclusión..."

Tras sumar su segundo '0' consecutivo en Australia, el cuarto de la temporada y tercero en las últimas cuatro citas, el futuro de PeccoBagnaia está más en el aire que nunca.

Precisamente es desde su país, Italia, de dónde emanan las voces que apuntan a que el '63' podría salir de Ducati si su nivel y sensaciones no mejoran.

Sobre estas 'teorías conspirativas' le han preguntado al bicampeón de MotoGP a su llegada a Malasia, y no ha podido ser más tajante.

"He notado que en los momentos más complicados se presta más atención a todo lo que se dice fuera, y se leen muchas tonterías, muchas cagadas", ha señalado Bagnaia.

"Pero en general siempre he sabido abstraerme. He demostrado que cuando me encuentro bien, rindo bien", añadió Pecco.

Sobre sus problemas, el compañero de Marc Márquez tiene claro que no tienen que ver con su pilotaje: "Ya hemos llegado a la conclusión de que no es un problema de adaptación, sino de funcionamiento. Así que ahora intentamos entender qué es exactamente lo que causa esta situación".