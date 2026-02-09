"Él iba a medio gas y yo...": la confesión de un rookie de MotoGP sobre Marc Márquez

Diogo Moreira, piloto brasileño de Honda, ha desvelado en qué aspectos del vigente campeón se ha fijado durante los test de pretemporada.

Diogo Moreira es una de las promesas de MotoGP. El piloto brasileño se estrena este año en la máxima categoría, y durante los test de pretemporada en Sepang, ha explicado cómo ha sido su adaptación y en qué pilotos se ha fijado más.

"Creo que el progreso ha sido muy bueno. Día tras día, la sensación ha sido mejor. Creo que vamos por buen camino", comentaba Moreira en declaraciones recogidas por 'Motorsport'. Pese a su estreno en los test, el joven no ha ocultado la tensión que ha experimentado tras subirse a la nueva moto.

"Es una moto nueva. Voy un poco tenso, aún. No puedo tener el 'flow' que quiero. Las MotoGP tienen mucha potencia; hay que levantar la moto muy pronto y llevarla con el gas. Las curvas muy largas son las que me cuestan más; frenando es donde gano y voy bastante bien", añadía el brasileño.

De la mano de Honda, Moreira ha demostrado por qué el equipo japonés ha apostado por él tras ganar el Mundial de Moto 2, y ahora el campeón ha confesado cuál es el piloto de la parrilla que ha tomado como referencia para mejorar.

"Diría que la de Marc Márquez. Cuando practicamos salidas, al final tienes que hacer la vuelta entera, y me he puesto detrás de él. Él seguro que iba a medio gas, y yo iba empujando. Sobre todo, he visto que cambia mucho las líneas que hacía yo y las que [realmente] tengo que hacer", ha concluido el piloto brasileño de Honda apuntando al vigente campeón cómo el piloto en el que más se fija.