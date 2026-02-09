Solo Rod Laver lo ha conseguido
El exnúmero uno que no ve a Alcaraz ganando los cuatro 'Grand Slams': "No lo hará, Sinner..."
Yevgueni Káfelnikov está convencido de que el italiano se hará con algún 'major'. Una predicción, que de cumplirse, impediría que Carlitos conquistara los cuatro 'grandes' este año.
Carlos Alcaraz ha comenzado el año por todo lo alto. El murciano, afincado de manera sólida en el número uno del mundo, conquistó hace unas semanas su primer Open de Australia. Este logro le convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro 'Grand Slams' superando, curiosamente, a Rafa Nadal.
La victoria de Carlitos en Melbourne ha 'despertado' una posibilidad que parece imposible de alcanzar en el tenis moderno. Solo Rod Laver ha conseguido ganar los cuatro 'majors' en el mismo año. Alcaraz, tras ganar en Australia, no dudó en asegurar que ese era su objetivo.
Ni Novak Djokovic, ni Rafa Nadal, ni Roger Federer han conseguido lograrlo. En algunas ocasiones, el 'Big3' se ha quedado a un solo 'Major'. La oportunidad más recordada, aquella final de US Open que enfrentó a Novak contra Daniil Medvedev.
El ruso no dio opción al serbio, que venía de ganar los tres grandes anteriores. Alcaraz lo intentará con todo pero ya hay quien considera que es casi imposible que lo consiga. Yevgueni Káfelnikov, exnúmero uno del mundo, cree que Sinner se interpondrá tarde o temprano en el camino del murciano.
"Alcaraz no ganará los cuatro 'Grand Slams'. Sinner no lo permitirá", aseguraba el ruso en declaraciones que recoge 'Tennis365'. Káfelnikov considera que el reto es demasiado complicado y predice una victoria de Sinner en alguno de los 'Majors' de 2026, algo que tiraría de inmediato por tierra el sueño de Alcaraz.