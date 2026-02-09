España se la juega ante Chile: La Armada y Carlos Alcaraz buscarán el pase a las Finales de la Davis

El conjunto español, subcampeón de la última edición, se jugará un puesto en las finales en el próximo mes de septiembre, con Alcaraz como su mayor baluarte, sin su presencia confirmada.

España está a un paso de volver a luchar por la Copa Davis. Después de obtener el pase directo a la ronda de clasificación tras caer en la Final frente a Italia, Chile será el próximo rival de 'La Armada' en busca de disputar las Finales de la Copa Davis 2026.

Del próximo 18 al 20 de septiembre, España se jugará el pase frente al combinado chileno. Por el momento, los españoles parten como favoritos después de sellar un buen resultado en la anterior edición, pese a la baja de última hora de Carlos Alcaraz.

Esta vez, el número uno del mundo espera estar presente en la eliminatoria para ayudar a 'La Armada' a llegar a las finales del próximo mes de diciembre. Además, en los enfrentamientos directos, España mantiene un récord positivo de 2-0 frente a los chilenos con dos duelos en 1965 y 1928.

La ronda de clasificación se disputará justo después del US Open, a fin de que muchos de los participantes eviten desplazamientos largos. En dicho Grand Slam estará presente Carlos Alcaraz, quien buscará ganar los cuatro majors del año, por lo que su presencia en la eliminatoria aún no está confirmada.

El resto de enfrentamientos serán los siguientes: