"Su dominio ha sido alucinante": un ex de Honda se rinde ante la "precisión" de Marc Márquez

Juan Martínez, exjefe técnico de pilotos de Honda, ha aplaudido la sobresaliente adaptación del español en Ducati y su capacidad para mejorar su forma de pilotar tras las lesiones.

Marc Márquez ha demostrado ser el piloto de MotoGP más implacable. Su séptimo mundial en la categoría reina, después de varios años lidiando con las lesiones, ha supuesto la redención del español, quien vuelve a ser el rival a batir.

Su capacidad para superar la adversidad es admirada por muchos de los pilotos de la parrilla y sus excompañeros en el box. Uno de ellos, Juan Martínez, exjefe técnico de pilotos de Honda, se ha deshecho en elogios ante "las virtudes" del eneacampeón del mundo.

"Yo creo que Marc, como cualquier deportista de referencia en cualquier disciplina, una de las virtudes que seguramente le describen es la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones que se va encontrando", explica Martínez en el podcast 'Fast&Curious'.

Sobre las lesiones del de Cervera, Juan Martínez ha detallado cómo Márquez ha sabido adaptarse de forma física a la moto y las exigencias de la competición tras su lesión. "La moto se lo ha permitido por un lado, pero también él ha entendido que realmente tenía que ser un piloto mucho más limpio, más preciso en su modo de pilotar", añade el ex de Honda.

Incluso, Martínez ha recalado la mejoría del vigente campeón después de la lesión: "Si no recuerdo mal, su primera victoria después de la lesión fue en Alemania. Y ahí ya el Marc que veías encima de la moto ya no era el Marc habitual. Era un Marc mucho más preciso".

Por último, el antiguo integrante de la marca japonesa se ha mostrado sorprendido ante la rápida y eficaz adaptación de Marc en Ducati. "Yo pensaba que Marc, en toda esa adaptación, en ese paso a Ducati, pues iba a ser competitivo, que iba a luchar por el Mundial, pero realmente ha sido alucinante el dominio que ha demostrado; que nos ha dejado a todos perplejos", ha concluido Juan Martínez en el podcast.