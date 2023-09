El futuro de Marc Márquez sigue dando mucho qué hablar. Después de que los resultados de los test de la Honda 2024 no fueran los esperados, el mundo del motociclismo está pendiente de la decisión que tomará el seis veces campeón de la categoría reina.

Son muchos los que están opinando sobre lo que debería hacer Márquez. El último en aconsejar al español ha sido Luca Marini, compañero de parrilla de Marc y hermano pequeño de Valentino Rossi, que ha sugerido al catalán que no abandone Honda.

"Sinceramente, yo no dejaría los 12 millones que cobra por temporada. La Honda, ahora, me parece que va fuerte. Han mejorado mucho. Me he dado cuenta al encontrármelo en pista tanto en Barcelona como aquí (Misano) y la moto va. Ya no es como la del principio de temporada. Están dando pasos adelante, con lo que me sorprendería que dejara ahora el proyecto", explicó después del test en Misano.

Honda y Yamaha luchan actualmente por no quedar como último equipo clasificado. Teniendo en cuenta que hace años reinaban en MotoGP, salta a la vista la posición de estas dos escuderías. Sin embargo, y a pesar también de la superioridad de Ducati, Marini ve igualdad en el mundial.

"Ahora todos están a un nivel altísimo. No veo una gran diferencia entre una moto y otra. Creo que estamos todos en un punto de equilibrio, donde la diferencia la marcan los detalles, como la sesión de clasificación o la salida, más que el hecho de que uno sea más fuerte o esté bien. Si logras terminar las tres primeras vueltas delante, tienes allanada la carrera", afirmó el piloto italiano.

Saltan a la vista las declaraciones del piloto de Mooney VR46, que parece haber visto mejoras en la Honda 2024. Por lo pronto, Márquez ya mostro su descontento con el rendimiento de la moto y aseguró que era insuficiente para competir por el mundial.