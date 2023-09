Las últimas temporadas de Marc Márquez con Hondarecuerdan poderosamente a las que experimentó Fernando Alonso en su segunda etapa en McLaren con la marca nipona motorizando al equipo de Woking.

El denominador común está claro, pero la decisión del piloto de Cervera no tanto. Le resta un año de contrato con el equipo del ala dorada, pero la opción de llevar una Ducati con Gresini le seduce.

En 2018, Alonso se despidió de la Fórmula 1 para probar (y ganar) en otras disciplinas como el WEC, el Dakar o la Indy, pero Márquez no se contempla hacer algo similar al asturiano.

En un acto comercial y en declaraciones recogidas por 'Motociclismo.es', el octocampeón del mundo ha desechado la posibilidad de tener un año sabático.

"Eso lo puede hacer sólo Fernando Alonso, que tiene un talento inhumano", ha señalado Marc, que también afirmó que tiene varios escenarios en mente.

"Cuando estás en una situación crítica, el ser humano busca soluciones. Que sean posibles o no, no se sabe, pero hay Plan A, Plan B y Plan C. Eso es claro. ¿Cuál es cuál? No hay orden", añadió Marc, que también puso fecha límite a su decisión. Y es muy próxima.