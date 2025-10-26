El 'guiño' de Álex Márquez a Ducati tras ganar en Sepang: "Aquí estoy yo..."

El piloto ilerdense ha celebrado la consecución del subcampeonato del mundo en Sepang con una victoria en la carrera del domingo. El podio ha estado poblado por tres españoles.

Álex Márquez certificó en el GP de Malasia un subcampeonato histórico. Por primera vez, el campeón y el segundo clasificado en el campeonato del Mundo de la categoría reina, son hermanos.

Y en ausencia de Marc, Álex, que ya había cerrado la segunda posición en la 'sprint' del sábado, coronó el fin de semana con la primera posición en un podio que se tiñó entero de los colores de España. Al de Cervera le acompañaron Pedro Acosta y y Joan Mir.

El piloto de Gresini analizó su evolución durante el fin de semana y haber recuperado las buenas sensaciones sobre la moto: "Logramos una mejora a nivel de sensaciones, no fue un buen fin de semana pero la estrategia de hoy ha sido inteligente y ha sido ganadora".

Álex también dejó un 'guiño' a Ducati ante la posibilidad de mejorar la moto de cara a 2026: "Queda disfrutar. Lo tenemos todo cerrado este año, el subcampeonato y el título de equipos privados, y ya le he dicho a Ducati que si hay que probar alguna cosa, aquí estoy".

"Es importante para el año que viene. Ahora vienen dos circuitos que me gustan, volvemos a Europa ante nuestra afición, a ver si les podemos despedir el año de la mejor manera posible", reconoció el de Gresini en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.