F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1

PIASTRI, INCOMPRENSIBLE Es muy raro ver a un Oscar Piastri con tantas dudas durante varios Grandes Premios seguidos. El australiano había sido 'mister' consistencia durante todo el año, aunque parece que este fin de temporada le está costando. Hoy puede caer su liderato. Partirá desde el 7º lugar. Compartir en X

NORRIS, A POR EL LIDERATO Puede ser ahora o nunca. Tiene que aprovechar Norris el mal estado de forma de Piastri para dar un golpe sobre la mesa y arrebatarle el liderato a falta de cuatro carreras. Saldrá desde la pole el británico, veremos de qué es capaz. Compartir en X

