NORRIS, A POR EL LIDERATO
F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de México de la temporada 2025 de Fórmula 1.
MEDIA HORA
Solo 30 minutos para que comience la carrera...
PIASTRI, INCOMPRENSIBLE
Es muy raro ver a un Oscar Piastri con tantas dudas durante varios Grandes Premios seguidos. El australiano había sido 'mister' consistencia durante todo el año, aunque parece que este fin de temporada le está costando. Hoy puede caer su liderato. Partirá desde el 7º lugar.
VERSTAPPEN, A HACER BUENO A RED BULL
Una vez más, todo depende del neerlandés. Está a 40 puntos de Piastri. Ayer no fue su mejor día, aunque en carrera todo puede ser distinto. Saldrá desde el 5º puesto. Objetivo, quizás alcanzar a los Ferrari y asustar a Norris.
FERRARI, JUSTO DETRÁS
Sorprendieron ayer los italianos. Leclerc estuvo a punto de hacerse con la pole, aunque finalmente acabó en el segundo puesto. Hamilton saldrá desde el 3º. Buena oportunidad para Ferrari con una recta kilométrica por delante.
NORRIS, A POR EL LIDERATO
Puede ser ahora o nunca. Tiene que aprovechar Norris el mal estado de forma de Piastri para dar un golpe sobre la mesa y arrebatarle el liderato a falta de cuatro carreras. Saldrá desde la pole el británico, veremos de qué es capaz.
MUY BUENAS TARDES
Llega la hora de la carrera del Gran Premio de México. Con el Mundial al rojo vivo, el Autódromo Hermanos Rodríguez puede marcar un antes y un después en el devenir del Campeonato.