El tremendo enfado de Alonso en la salida del Gran Premio de México: "Se acabó la carrera, no entienden..."

El asturiano reclamó sanciones para todos los que se saltaron la trazada. Cuando se enteró de que salían impunes, estalló por radio.

Fernando Alonso no afrontaba la carrera del Gran Premio de México con excesivo optimismo. Sobre todo después de lo ocurrido en la sesión de clasificación donde el asturiano solo pudo marcar el decimocuarto mejor tiempo.

Fernando avisó antes de la carrera de que se encomendaba a un 'toque' en la salida para poder escalar posiciones. El comienzo fue movido pero no en el sentido en el que Alonso deseaba. Se movieron muchas posiciones pero el de Aston Martin se encontró con muchos coches saliéndose de la pista para poder mantener la posición.

Alonso mostró su tremenda desaprobación con estas situación por radio. El bicampeón entendía que debía haber sanciones para aquellos que no habían respetado la trazada y cuando se enteró de que no era así estalló por radio.

"No entienden las consecuencias. La carrera se ha terminado. Deberíamos estar en la undécima posición", aseguró Alonso después de enterarse de que algunas acciones de sus rivales iban a quedar impunes.

El asturiano también sufrió una mala parada que le complicó aún más la carrera en la que salió en la última posición. Fernando ha sido, una vez más, víctima de la mala fortuna.