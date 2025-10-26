La indignación de Alonso en México: enfado en la salida, mala parada de Aston Martin y abandono

El asturiano sufrió todo tipo de contratiempos en la carrera y eso terminó provocando que abandonara en la vuelta 35.

Fernando Alonso ha tenido un Gran Premio de México para olvidar. El asturiano ha terminado abandonando alcanzado el ecuador de la carrera después de haber sufrido varios infortunios.

Alonso expresó un enfado serio en las primeras vueltas después de ver como ciertos pilotos se saltaran la trazada para ganar posiciones en la salida. Lo que de verdad enfadó a Fernando no fue exactamente la acción de sus rivales sino que estas no tuvieran consecuencias más serias como penalizaciones.

Por si fuera poco, varias vueltas después, Alonso entró en 'boxes' y Aston Martin volvió a hacerle un flaco favor al bicampeón del mundo. Una parada de siete segundos que dejó al asturiano sin opción ninguna de puntuar, si es que tenía alguna después de lo sucedido en la salida.

En la vuelta 35, se tomó la decisión de retirar el coche de Fernando en un gran premio para olvidar de principio a fin. Son cuatro grandes premios de México abandonando de manera consecutiva para Alonso. Está claro que el circuito Hermanos Rodríguez no es ni mucho menos una trazada cómoda para el dos veces campeón de F1.

Se le han visto las costuras al Aston Martin en un gran premio en el que el coche no ha sido para nada competitivo. Fernando, que ya tenía la mirada puesta en 2026, se fija en Brasil como circuito en el que podría firmar un buen resultado.