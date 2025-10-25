El bonito mensaje Pedrosa a Álex Márquez tras proclamarse subcampeón: "Cuando tu rival directo es Marc..."

El expiloto de la 'categoría reina' ha destacado el nivel y la regularidad durante Mundial del ilerdense así como su mentalidad para mantenerse en lo más alto todo el año.

El expiloto Dani Pedrosa ha analizado los resultados en la carrera al 'sprint' de Sepang. El catalán ha destacado el mérito de un Álex Márquez que ha certificado su subcampeonato del mundo después de cruzar la meta en segundo lugar.

El español señaló el valor de la hazaña del ilerdense: "No es nada fácil ser segundo del mundial, y menos cuando tu rival directo es Marc Márquez".

En este contexto Pedrosa destacó también la importancia de la regularidad y la mentalidad: "Es fácil empezar bien y luego perderte por el camino. Mantenerse durante todo el año es complicado. El aspecto mental ha marcado la diferencia".

Además, el expiloto recordó que el de Cervera tardó 83 carreras en lograr su primera victoria. A partir de este dato subrayó su evolución además de catalogarlo como un "piloto diésel".

"Siempre ha sido muy fiel a su estilo. Es un diésel, le cuesta arrancar en cada categoría, pero cuando encuentra el punto, exprime su potencial. Desde que se subió a la GP24, la conexión ha sido perfecta. Ha estado primero o segundo durante todo el año, incluso lideró el Mundial", sentenció el expiloto en 'DAZN'.