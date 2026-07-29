La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por impedir el acceso al estadio de Vallecas para empezar las obras

Los detalles El Gobierno regional comunicó este martes la suspensión de forma cautelar de la concesión del campo al equipo madrileño.

El conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano se intensifica tras la denuncia del Gobierno regional contra el club por impedir el acceso al estadio a operativos que debían iniciar obras urgentes de mantenimiento. La Comunidad suspendió cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al club debido a graves deficiencias de seguridad. A pesar de la negativa del Rayo, los técnicos comenzaron trabajos en un edificio adyacente. La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirmó que la decisión se tomó con LaLiga y la RFEF, y que hay estadios alternativos. El Ejecutivo busca garantizar la seguridad y que el Rayo pueda jugar en Vallecas lo antes posible.

Disputa entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. El Gobierno regional ha interpuesto una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el club madrileño por impedir el acceso al estadio a los operativos que este miércoles debían iniciar las obras urgentes de mantenimiento.

Fuentes del Gobierno regional a EFE, han asegurado que el vicepresidente y el jefe de los Servicios Jurídicos del club se han negado a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Ejecutivo.

Así lo han comunicado después de que este martes la Comunidad anunció la suspensión de forma cautelar de la concesión del Estadio de Vallecas al club para realizar "obras de urgencia" en el estadio y sus alrededores, tras la tramitación de una auditoría sobre el estado de conservación del recinto y detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.

"La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa del Rayo Vallecano, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas", han señalado desde el Gobierno a EFE.

El personal de jardinería, sin embargo, ha permanecido fuera del estadio a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped. "Es el modus operandi del Club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio", ha manifestado al respecto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.

De Paco ha tildado esta actitud de "maniobra dilatoria", puesto que, según ha señalado, el Rayo ha presentado un escrito ante la Administración regional solicitando documentación presente en el expediente ya remitido al club por medios electrónicos. "A partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club", ha advertido el consejero.

Esto ocurre, además, a dos semanas del inicio de la competición doméstica. El próximo jueves 20 de agosto, el Rayo Vallecano tenía previsto jugar su estreno liguero ante el Deportivo Alavés en Vallecas. Sin embargo, después de emitirse dicho comunicado, deberán buscar otro campo en el que poder jugar de forma urgente.

Una decisión con "LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que la decisión de extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano se ha tomado con "LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)" y que estas instituciones tienen "estadios alternativos", según ha informado Europa Press.

"Hemos realizado una consultoría externa y esta nos ha comunicado que hay riesgo para la seguridad de las personas y, por tanto, hemos iniciado primero el procedimiento de extinción de la concesión por incumplimiento del club", ha explicado la presidenta, quien ha asegurado que se han visto "en la obligación de tomar esta decisión".

El Ejecutivo autonómico, titular del recinto, asume desde este miércoles las actuaciones urgentes necesarias para garantizar la seguridad de las personas y conseguir que el conjunto franjirrojo pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas "en el menor tiempo posible", tal y como expresó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.

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