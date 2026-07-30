"Si queremos pelear contra Marc...": Jorge Martín pide unidad en Aprilia para batir a Márquez

El actual líder del campeonato asegura que si en Aprilia se ayudan entre sí, pueden impedir que Márquez complete su remontada, mientras él mejora poco a poco su rendimiento.

Marc Márquez es el rival a batir en MotoGP. A pesar de no ser el líder de la categoría reina, el vigente campeón del mundo está gestando una remontada digna de estudio que ha puesto en alerta a sus rivales. Tal es la presión que está ejerciendo el ilerdense, que su principal rival pide ayuda a su equipo.

"Si queremos pelear contra Marc, contra Ducati, necesitamos estar unidos. Sé que si encontramos lo que me hace falta, podré pelear por el Mundial hasta el final", solicita Jorge Martín en el documental 'Jaque Márquez' de 'DAZN' a Aprilia para mantener su condición de líder hasta el final del Mundial.

Aunque, por el momento, el madrileño cuenta con una ventaja de 18 puntos sobre Márquez, este prevé que en las próximas carreras dicha distancia se reduzca ante las acometidas de su rival. Aun así, espera poder coger algo de ventaja en las siguientes carreras para estar más tranquilo.

"Igual alejarnos un poco del rey, que nos quedamos aquí tranquilitos, y que ataque a los otros alfiles", añade Martín, deseando una disputa entre Márquez y el resto de pilotos que se encuentran en la parte alta de la parrilla.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido