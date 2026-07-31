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"Tiene todo lo necesario"

Ducati no tiene claro que Pedro Acosta sea el "heredero" de Marc Márquez

Michele Pirro, piloto probador de la marca, considera que "la rivalidad entre ambos es muy positiva", aunque el murciano debe demostrar su valía.

Pedro Acosta y Marc Márquez se saludan Pedro Acosta y Marc Márquez se saludanGetty

A pesar de reconocer que le da "pena" la marcha de Pecco Bagnaia, Michele Pirro afirma que "emparejar a Acosta con Márquez era lo más acertado y estoy de acuerdo con ello".

En declaraciones a 'GPOne', el piloto probador de Ducati ha defendido la decisión del equipo asegurando que "no se ha tomado en función del pasaporte, sino de las características del piloto".

"¿Qué más da que Acosta tenga pasaporte español como Márquez? Sobre el papel, es el equipo más completo que puede haber en este momento", ha explicado uno de los encargados en 'armar' la 850cc de 2027.

Sobre cómo se llevaran ambos, Pirro no cree que vaya a haber problemas: "La rivalidad entre ambos es muy positiva: son dos chicos inteligentes y el propio Marc ha dicho que era lo correcto, porque él también sabe que su carrera no durará para siempre y Acosta, en este momento, podía ser la mejor solución".

Eso sí, Acosta debe demostrar todo lo que se espera de él: "¿El heredero designado de Marc? Aún está por demostrar, pero tiene todo lo necesario y esperamos que lo sea, porque lo hemos fichado precisamente para eso".

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