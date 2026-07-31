"En comparación con los demás...": el jefe técnico de Marc Márquez explica su cualidad única

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

Marco Rigamonti, jefe de mecánicos del ilerdense, ha señalado el aspecto que más admira de su piloto en cada carrera y su evolución desde el comienzo de temporada hasta ahora.

"Sabe muy bien lo que ha pasado en la moto"

Marc Márquez es un piloto único en el mundo. El nueve veces campeón del mundo cuenta con una capacidad innata para comprender qué le sucede a su moto en cada momento. Tal es así que en Ducati lo elogian por ello, diferenciándolo del resto de pilotos de la parrilla.

"Sabe muy bien lo que ha pasado en la moto. Lo entiende muy bien. Para nosotros es más sencillo entender y tratar de encontrar una solución. Es capaz de analizar dónde pierde en comparación con los demás. Esto nos ayuda mucho a intentar mejorar la moto", señala Marco Rigamonti, jefe de mecánicos del ilerdense.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el técnico italiano aplaude la destreza de Márquez para admitir sus propios fallos y detectar aquellos que provienen de la Ducati. "Si la falta de rendimiento en alguna curva tenía que ver con su condición física, era honesto y decía: no, no estoy pilotando bien", confiesa Rigamonti.

A su vez, el italiano ha destacado cómo la percepción de Marc ha ido cambiando a mejor en cada carrera tras el comienzo de su remontada. "Comenzamos a ver en su cara que estaba bastante contento, porque entendió que quizá había arreglado el problema", añade.

Por último, Rigamonti ha concluido resaltando el ímpetu de Marc por siempre dar su máximo rendimiento en pista por él y por su propio equipo: "Cuando se pone el casco, sabes que va a dar el cien por cien. Siempre, en cualquier situación".

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