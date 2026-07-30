"No te puedes descartar por el título": Marc Márquez, dispuesto a dejar atrás a Jorge Martín

Tanto el vigente campeón como el actual líder del campeonato han reflexionado acerca de la lucha por el título de MotoGP, las complicaciones de Marc al comienzo y su remontada.

La disputa por el título de MotoGP se encuentra en su punto más álgido. Marc Márquez ha pisado el acelerador en las últimas carreras, y el liderato de Jorge Martín pende cada vez más de un hilo ante las acometidas del vigente campeón del mundo.

Atrás quedan los fines de semana de angustia del ilerdense llenos de caídas y dolor por su lesión en el hombro derecho, y ahora Marc se ve cada vez más dispuesto a revalidar su condición de campeón. "Quedando más de la mitad del campeonato, no te puedes descartar por el título", ha asegurado el piloto de Ducati en el documental 'Jaque Márquez' de 'DAZN'.

Con 11 carreras aún por celebrarse, tanto Márquez como Martín ansían vivir una lucha intensa entre ambas marcas por el título. Sin embargo, este escenario apenas podía proyectarse a comienzos de temporada por parte del eneacampeón. "Mentalmente, yo la primera parte de temporada no lo veía. Porque en Brasil me hacía cosas raras, veía que había momentos de fallos inesperados, el hormigueo… O sea, digo, yo así no puedo continuar", confiesa Marc.

A pesar de ello, su mentalidad ha sido su principal baza y ahora son las Aprilia y, sobre todo, 'Martinator', quienes están contra las cuerdas. "¿Quién mueve ahora, el alfil o el rey? Si mueve el alfil lo tenemos bien, pero si mueve el rey ya estamos jorobados", asegura Martín, haciendo alusión al tablero de ajedrez como la partida por el título.

Por último, ambos han coincidido en la necesidad de apretar a sus rivales para dejar una lucha a dos por el título. "Estamos en mitad de año, pero está más cerca", sentencia Jorge Martín.

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