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GP de Francia de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

Los pilotos de la parrilla disputarán la quinta carrera del calendario en el Autódromo de Bugatti, tras la victoria de Álex Márquez en Jerez.

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El GP de Francia de MotoGP ya es una realidad. Después de la victoria de Álex Márquez en Jerez para romper el dominio de Marco Bezzecchi y las Aprilia, los pilotos de la parrilla vuelven al trazado para disputar una nueva carrera este domingo 10 de mayo.

Desde este viernes 8 de mayo al domingo 10, el Autódromo de Bugatti situado en la icónica ciudad de Le Mans será el escenario de un nuevo intento de Ducati y Marc Márquez por remontar el Mundial.

Durante la jornada del viernes, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 10:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 15:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Seguido a las clasificaciones, se disputará la carrera sprint de 13 vueltas a las 15:00 horas de la tarde, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 27 vueltas, los pilotos se enfrentarán con el fin de cruzar la línea de meta en primer lugar y lograr la victoria.

Dónde ver en TV el GP de Francia

El GP de Francia disputado en el Autódromo de Bugatti (Le Mans) podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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