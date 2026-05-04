GP de Francia de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

Los pilotos de la parrilla disputarán la quinta carrera del calendario en el Autódromo de Bugatti, tras la victoria de Álex Márquez en Jerez.

El GP de Francia de MotoGP ya es una realidad. Después de la victoria de Álex Márquez en Jerez para romper el dominio de Marco Bezzecchi y las Aprilia, los pilotos de la parrilla vuelven al trazado para disputar una nueva carrera este domingo 10 de mayo.

Desde este viernes 8 de mayo al domingo 10, el Autódromo de Bugatti situado en la icónica ciudad de Le Mans será el escenario de un nuevo intento de Ducati y Marc Márquez por remontar el Mundial.

Durante la jornada del viernes, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 10:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 15:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Seguido a las clasificaciones, se disputará la carrera sprint de 13 vueltas a las 15:00 horas de la tarde, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 27 vueltas, los pilotos se enfrentarán con el fin de cruzar la línea de meta en primer lugar y lograr la victoria.

Dónde ver en TV el GP de Francia

El GP de Francia disputado en el Autódromo de Bugatti (Le Mans) podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.