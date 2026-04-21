El vídeo de Fernando Alonso que necesitabas ver: pilotando un hiperdeportivo exclusivo en el mundo

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"

Las redes sociales de Aston Martin han publicado un vídeo del bicampeón de la Fórmula 1 pilotando un hiperdeportivo con motor V12 capaz de alcanzar los 328 kilómetros por hora.

La Fórmula 1 todavía se encuentra paralizada con motivo del conflicto en Oriente Medio. La cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí ha provocado que la mayoría de los pilotos del 'Grand Prix' hayan cambiado de competición durante unos días para seguir disfrutando del automovilismo.

Max Verstappen y Lance Strollhan cambiado los monoplazas por los deportivos de Gran Turismo y han disputado varias carreras. Mientras, otro piloto de Aston Martin también se ha subido a un deportivo de alta gama. Fernando Alonso ha recorrido el Circuito Paul Ricard con el Aston Martin Valkyrie LM.

El bicampeón del mundo ha pilotado el hipercoche en el trazado francés durante varias vueltas para comprobar la velocidad del vehículo. Además de ser un coche extremadamente rápido, es exclusivo, ya que solo se han creado hasta 10 unidades en todo el mundo.

En un vídeo publicado por Aston Martin y Alonso en sus redes sociales, el piloto muestra cómo es el coche por dentro y su exterior. Incluso, gracias a varias tomas grabadas desde el lateral del vehículo, se puede apreciar la velocidad máxima de 320/328 kilómetros por hora que puede alcanzar el hipercoche con su motor V12.