El dolor de Roncero tras la eliminación del Real Madrid: "El árbitro me ha robado la ilusión"

Roncero señala al árbitro por la segunda amarilla a Eduardo Camavinga: "No puedes expulsar a un futbolista por eso...".

El Real Madrid dice adiós a la Champions League. Cayó eliminado por el Bayern de Múnich con la polémica de la segunda tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga cuando el partido se encaminaba a la prórroga. Y Tomás Roncero apareció dolido en 'El Chiringuito', señalando al árbitro.

"El árbitro me ha robado la ilusión... No puedes echar a un jugador por eso. Ni sabía que era la segunda amarilla. Me ha quitado la ilusión, no quiero volver a ver a este árbitro", denuncia Roncero.

Estaba ilusionado con el partido del Madrid en Múnich: "El Madrid en la primera parte ha sido el de las grandes gestas. A partir del minuto 60 con Camavinga el Bayern ya ha entrado en el partido. Mbappé estaba enchufado, Bellingham estaba fresco, Valverde ayudando... era un equipo que estaba haciendo una gesta".

La situación de Vinicius

Roncero señaló a Vinicius por su mala eliminatoria: "Hoy nos ha fallado Vinicius. No era el Vinicius que nos ha dado la gloria en la Champions, su competición. Hoy sí he visto a Mbappé, pero me ha faltado Vinicius".