Irán y EEUU se lanzan amenazas cruzadas a horas de que acabe el alto el fuego y con sus conversaciones en el aire

El contexto Mientras el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, Donald Trump manda al vicepresidente J.D. Vance para liderar su equipo negociador con Irán, que pone en duda su presencia en Islamabad.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán concluye este miércoles, con incertidumbres sobre futuras negociaciones en Islamabad. Aunque ambos países se envían mensajes amenazantes, en privado expresan confianza en alcanzar un acuerdo. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance se dirige a Islamabad, mientras Irán duda sobre su participación. La administración Trump busca un acuerdo que estabilice el precio del petróleo y evite turbulencias en los mercados, asegurando que Irán no puede desarrollar armas nucleares. Irán, controlando el estrecho de Ormuz, busca aliviar sanciones sin comprometer su programa nuclear. A pesar del optimismo privado, continúan los ataques cruzados.

El alto el fuego cerrado entre Estados Unidos e Irán acaba a lo largo de este miércoles y ni siquiera esa cuestión está clara dentro de un conflicto embarrado. Es solo un ejemplo de las dudas que arrojan ambos países, que —en principio— se verán de nuevo cara a cara en Islamabad (Pakistán) en unas conversaciones que tampoco están garantizadas. Todos los puntos de la agenda están cogidos con pinzas porque ambos se empeñan en lanzarse mensajes amenazantes de manera constante mientras, en privado, muestran su confianza en llegar a un acuerdo.

Así lo trasladan la Administración Trump y el régimen iraní, con unas negociaciones que, en este momento, todavía no están garantizadas. Sí sabemos que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, está de camino a Islamabad mientras Irán pone en duda su presencia y se abren a negociar en las últimas horas del alto el fuego. ¿Cuándo acaba ese alto el fuego? Depende de cuándo se le pregunte al mandatario estadounidense. El anuncio lo hizo a las 00:32 horas (horario peninsular español) del martes 8 de abril, pero no se sabe si acaba en la madrugada de este miércoles o cuando acabe el miércoles en EEUU (a las 6:00 horas en España).

La agencia Reuters recoge el testimonio de un funcionario pakistaní que asegura que hay "avances" en unas conversaciones que van "por buen camino". Es más, llega a asegurar que Teherán estaba "revisando positivamente" su participación en las conversaciones y que Trump podría asistir a Islamabad en persona o virtualmente si se firmara un acuerdo.

El mandatario estadounidense busca un acuerdo que evite nuevas subidas del precio del petróleo y turbulencias en los mercados bursátiles, explicando que Irán no tiene los medios para desarrollar un arma nuclear. Teherán, por su parte, espera aprovechar su control del estrecho de Ormuz para evitar la reanudación de la guerra, aliviar las sanciones impuestas y, de paso, no frenar su programa nuclear.

Una "desconfianza histórica", "señales contradictorias" y amenazas cruzadas: EEUU e Irán dejan las negociaciones en el aire

Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron y las bolsas repuntaron al inicio de la jornada del martes en Asia, después de una jornada en la que los precios del petróleo habían subido alrededor de un 6% debido a las dudas sobre las negociaciones. Los futuros del crudo Brent bajaron 54 centavos, un 0,6%, hasta los 94,94 dólares el barril, y el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para mayo cayó 1,11 dólares, un 1,2%, hasta los 88,50 dólares.

Amenazas cruzadas

Pese a este supuesto optimismo que trasladan en privado ambos equipos, tanto EEUU como Irán se han lanzado ataques cruzados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó el ataque contra el buque mercante iraní Touska, exigiendo la liberación inmediata del buque, su tripulación y sus familias. "Irán utilizará todos sus recursos para defender sus intereses y seguridad nacionales, así como para proteger los derechos y la dignidad de sus ciudadanos... Estados Unidos asumirá la plena responsabilidad de cualquier escalada adicional en la región", declaró.

Por su parte, Trump ha asegurado que la operación 'Martillo de Medianoche' supuso la "destrucción total y absoluta" de las instalaciones de "polvo nuclear" de Irán, término que emplea para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido, avisando que "desenterrarlo" será un proceso "largo y difícil", algo que arroja más dudas, si cabe, al final de una guerra que ya se prolonga durante ocho semanas.

Trump ha declarado en la cadena John Fredericks Media Network que Irán negociaría, pero reiteró que Washington no permitiría que Teherán desarrollara un arma nuclear. "Van a negociar y, con suerte, llegarán a un acuerdo justo y reconstruirán su país, pero cuando lo hagan, no tendrán un arma nuclear", afirmó el presidente estadounidense.

Teherán promete tomar represalias contra EEUU tras el ataque a un barco iraní que pone en riesgo sus conversaciones

Miles de personas han muerto en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y en la invasión israelí de Líbano, llevada a cabo en paralelo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. La guerra provocó una conmoción histórica en el suministro energético mundial y generó temores de que un conflicto prolongado pudiera llevar a la economía global al borde del colapso.

Estados Unidos ha mantenido el bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Irán levantó y poco después reimpuso su propio bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Pakistán, mediador en el conflicto, ha presionado a Washington para que ponga fin al bloqueo.

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