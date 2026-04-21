Comienza el debate de investidura de Guardiola con recelos entre PP y Vox tras el acuerdo ultra en Extremadura

Los detalles El pleno de investidura de Guardiola arranca este martes en medio de las diferencias que están empezando a surgir entre PP y Vox sobre lo que han firmado en el acuerdo. Es más, a tan solo unas horas de comenzar el debate, los 'populares' empiezan a reconocer que los pactos con Vox complican, poniendo de ejemplo a Extremadura.

El debate de investidura de María Guardiola, candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, se inicia en medio de tensiones entre PP y Vox debido al acuerdo de gobierno. Las diferencias surgen en torno a conceptos como "los españoles primero", defendidos por Vox, mientras el PP intenta moderar su discurso. Vox planea eliminar subvenciones a ONGs, lo que el PP desmiente, asegurando que Cáritas seguirá recibiendo ayudas. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, busca distanciarse de la controversia y aboga por la moderación. Abascal critica al PP por su postura, mientras el debate de investidura, que comenzó con el discurso de Guardiola, continuará con intervenciones de los grupos parlamentarios y concluirá con una votación en la que se espera que Guardiola sea investida presidenta con el apoyo de PP y Vox.

El pleno de investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, arranca este martes en medio de las diferencias que están empezando a surgir entre PP y Vox sobre lo que han firmado en el acuerdo de gobierno.

Las diferencias han empezado a surgir por el concepto de "los españoles primero" y de "prioridad nacional". Conceptos ultras que utilizan desde Vox y ahora están evitando los 'populares'. Por un lado, Vox asegura que dejarán de darse subvenciones a ONGs, entre ellas a Cáritas. Pero el PP lo niega y dice que la Iglesia y Cáritas pueden estar tranquilas porque seguirán recibiendo ayudas.

Lo cierto es que, a tan solo unas horas de comenzar el debate de investidura de Guardiola, los 'populares' empiezan a reconocer que los pactos con Vox complican, poniendo de ejemplo a Extremadura. "No nos podemos permitir los lujos de nuestros hermanos extremeños. No queremos los líos", dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este fin de semana.

De esta manera, Juanma Moreno intenta aislarse de la polémica abogando por la moderación y la mesura, las claves de su campaña electoral con la que espera lograr la mayoría absoluta, justamente para no depender de Vox.

Este intento del PP de desmarcarse de Vox aún y cuando van a formar una vez más gobierno con ellos en Extremadura, no está sentando bien en la formación de Santiago Abascal. Este mismo lunes, en un mensaje que ha compartido en sus redes sociales, Abascal ha reconocido que la situación es "desesperante".

"Otra vez van repetir la campaña del 2023. Se están repartiendo un gobierno que aún no se ha ganado. Y mientras, Sánchez está trabajando para volver a ganar las próxima investidura: Adulterando el censo, buscando aliados internacionales entre criminales con mucho poder, utilizando el CIS y todas las instituciones asaltadas… Y Feijóo a por uvas", ha escrito.

El debate de investidura

Este mensaje contra el PP se produce el mismo día que tiene lugar el debate de investidura, que comenzará a las 17.30 horas de este martes, 21 de abril, con el discurso de María Guardiola en el que desgranará su programa de gobierno sin límite de tiempo.

Una vez concluido el discurso de investidura de la candidata, la sesión se suspenderá hasta el día siguiente, cuando se reanudará a las 9.30 horas con la intervención de los grupos parlamentarios y de la propia Guardiola para contestarles.

En concreto, la sesión se abrirá con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, al que seguirán Vox, Unidas por Extremadura y el Grupo Popular, con un tiempo de 30 minutos cada uno, y a los que la candidata podrá responder de forma conjunta o por separado, sin límite de tiempo.

Tras la intervención de María Guardiola, los grupos parlamentarios tendrán un turno de réplica de 10 minutos cada uno, a los que de nuevo, la candidata a la Presidencia del Ejecutivo extremeño podrá responder de forma conjunta o por separado, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Una vez concluidas las intervenciones de los grupos parlamentarios se procederá a la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, y en la que previsiblemente María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y de Vox. En virtud de dicho acuerdo, y precisamente por el cual están empezando a aparecer diferencias entre ambos, Vox asumirá la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura en el Ejecutivo regional, además del senador autonómico.

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