Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple, un veterano más próximo a Tim Cook que a Steve Jobs

John Ternus, durante la presentación del microprocesador M2 de Apple durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple de 2022 en Cupertino

Tim Cook dejará de ser el director ejecutivo de Apple después del verano, momento hasta el cual ayudará en la transición de liderazgo al nuevo CEO, que asumirá el cargo el 1 de septiembre.

Adiós a Tim Cook, hola a John Ternus. La tecnológica Apple comienza una nueva era después del verano, cuando el que ha sido su director ejecutivo desde la muerte de Steve Jobs, en 2011, dejará el mando de la empresa. No se marcha, pero se echa a un lado: Cook pasará a ocupar la presidencia ejecutiva del consejo de administración a partir del 1 de septiembre, cuando John Ternus asuma el papel de CEO.

La salida de Cook de la primera línea no es una sorpresa: el pasado mes de enero, varias personas próximas a la empresa aseguraron, bajo condición de anonimato, que Apple había puesto en marcha el proceso de sucesión de Cook, de 65 años, quien había comunicado su intención de reducir su carga de trabajo, según adelantó 'The New York Times'. Ya entonces el principal candidato a suceder a Tim Cook era John Ternus.

¿Y quién es Ternus? Hasta ahora —y hasta que asuma el cargo de CEO—, Ternus es vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, bajo el mando directo de Cook. Es el encargado de liderar toda la ingeniería de hardware, incluyendo los equipos responsables de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro y otros productos.

Nacido en mayo de 1975, John Ternus se graduó en 1997 en ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania, donde también competía con el equipo masculino de natación. Su proyecto de fin de carrera fue el desarrollo de un brazo mecánico de alimentación dirigido a personas con cuadriplejia que se utilizaba utilizando movimientos de la cabeza.

Su carrera comenzó fuera de Apple, como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems —donde diseñaba auriculares de realidad virtual—, pero se unió a la compañía de Cupertino en 2001 como parte del equipo de diseño de productos. Desde su entrada ha ido escalando posiciones hasta convertirse en uno de los ejecutivos con mayor peso en la definición de producto y la ruta de innovación: a la vicepresidencia de Ingeniería de Hardware llegó en 2013, bajo las órdenes de Dan Riccio, a quien sucedió en 2021 en el que es su puesto actual.

Ternus tiene la misma edad que tenía Cook cuando sucedió a Jobs. Y, como Cook, es conocido por su atención al detalle, pero también, según aseguran desde el diario neoyorquino, es considerado un colaborador calmado, capaz de desenvolverse con fluidez en la burocracia de una de las empresas más ricas del mundo sin generar conflictos. Entre sus logros más destacados está el desarrollo y lanzamiento de los chips de silicio de Apple para sus Mac, cuyas ventas se dispararon tras la sustitución de los chips de Intel en 2020.

También está detrás de la decisión de añadir un pequeño láser a sus iPhone Pro: este componente podría permitir a los usuarios mejorar sus fotos, mapear su entorno con más precisión y usar nuevas funcionalidades de realidad aumentada, pero suponía un gasto adicional para la compañía de unos 40 dólares por dispositivo, lo que reduciría sus beneficios. Ternus propuso incluirlo sólo en estos modelos, los más caros y los que suelen adquirir los clientes más fieles, mostrando su capacidad de mantener el equilibrio entre la rentabilidad de Apple y la incorporación de nuevas funciones a sus productos.

El diario 'Wall Street Journal' lo describe como un "ingeniero mecánico afable", con un estilo de gestión más próximo a Cook que a Steve Jobs, inspirador pero volátil. Ahora, a diferencia de su predecesor, Ternus está menos centrado en operaciones y negocio y más a los aspectos de ingeniería y técnicos, perfecto para un momento complicado para Apple, que se enfrenta al gran reto de alcanzar a sus competidores en materia de inteligencia artificial.

A Ternus, en su puesto actual, lo sustituirá Johny Srouji, vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware, creador de uno de los equipos de ingenieros de silicio más innovadores del mundo.

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