El mensaje del presidente de la FIA antes de la reunión con los pilotos de F1: "Comprometidos a..."

De la F1 al Mario Kart: la cómica comparación de dos pilotos sobre el nuevo reglamento

Ben Sulayem ha emitido un comunicado informando de las últimas actualizaciones en el diálogo que ha habido entre los pilotos y la organización para "entregar carreras seguras, justas y competitivas".

La Fórmula 1 vive este lunes una jornada trascendental para lo que queda de temporada. Los pilotos, sus escuderías y la FIA se reúnen hoy con el objetivo de abordar los problemas que está generando la nueva normativa y la gestión de energía.

Durante las últimas semanas, los pilotos se han reunido hasta en dos ocasiones para tratar la problemática surgida a raíz del accidente de Oliver Bearman, las unidades de potencia 50/50 y su seguridad. Antes de celebrarse dicha cumbre, el presidente de la FIA, Ben Sulayem, ha emitido un comunicado en sus redes sociales.

"Se están llevando a cabo discusiones constructivas y colaborativas entre la FIA, los pilotos de Fórmula 1 y todos nuestros socios, para asegurar que las reglas de 2026 hagan que nuestro deporte sea lo mejor que pueda ser. Estamos comprometidos a entregar carreras seguras, justas y competitivas y espero con ansias las conversaciones de mañana", escribe Sulayem en una publicación en Instagram.

"Me complace comunicar que se ha mantenido un diálogo constructivo y colaborativo entre la FIA y los pilotos de Fórmula 1 de cara a la reunión de mañana de los directores ejecutivos y los directores de equipo para debatir posibles cambios en el reglamento de 2026", añade el directivo de la FIA, resaltando las conversaciones previas que se han mantenido durante el parón.

Además, Sulayem ha destacado la información "invaluable" que han compartido los pilotos sobre la gestión de la energía de los motores. "Los pilotos han aportado información invaluable sobre los ajustes que, en su opinión, deberían realizarse, especialmente en las áreas de gestión de la energía para garantizar unas carreras seguras, justas y competitivas", agrega el comunicado.

Por último, ha reiterado que el objetivo de la FIA es proporcionar "la seguridad y el mejor interés del deporte" a los aficionados y pilotos.