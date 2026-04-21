Carlos Alcaraz reconoce que hipotecaría su carrera si fuerza para jugar en Roland Garros

El número 2 del mundo explicó en los Premios Laureus que prefiere "volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal".

Carlos Alcaraz se presentó este lunes en Madrid para los Premios Laureus con una férula en la mano que preocupó a sus seguidores tras la lesión sufrida la semana pasada en Barcelona.

El murciano se bajó del Conde de Godó, días después anunció que no estará en el Mutua Madrid Open y ante los medios, tras ser nombrado deportista del año, afirmó que no estará en Roma y que Roland Garros depende de los resultados de una nueva ecografía.

"No es una prueba diferente, solo una más para ver cómo está la zona después de una semana de reposo. ¿Porcentajes? No lo sé, ahora mismo no puedo decir nada", explicó.

El número 2 del mundo reconoció que podría hipotecar su carrera su fuerza para defender la corona en París.

"Tenemos una carrera muy larga por delante, muchos años de buen tenis. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros", señaló.

Es por ello que no tiene prisa en volver: "Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal. Hay que cuidarse que la carrera del tenista puede ser muy larga".