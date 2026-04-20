Un jefe de Fórmula 1 quiere ayudar a Aston Martin y Fernando Alonso

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha solicitado a la FIA que analice los datos de las últimas carreras y el rendimiento de los británicos para que puedan recibir el sistema ADUO y así recuperen nivel.

La situación en Aston Martin continúa siendo preocupante. Su asociación con Honda aún no ha conseguido solucionar los problemas con el motor que provoca las vibraciones que afectan a sus pilotos, y están pendientes de recibir el sistema ADUO para mejorar su rendimiento.

La FIA todavía debe estudiar si equipos como Aston Martín pueden recibir las prestaciones con las que cuenta el ADUO, pero un jefe de F1 pide que se le aplique de forma indirecta empleando el "espíritu adecuado de la norma".

En concreto, ha sido Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien ha solicitado que se les aplique a los británicos dicha prestación con tal de que puedan "acercarse" al resto de equipos, siempre y cuando "no sea utilizado como una lanzadera".

"El principio del ADUO era permitir que los equipos que estaban retrasados en cuanto a unidad de potencia pudieran acercarse. Cualquier equipo al que se le permita un ADUO, hay que tener en cuenta que supondrá un gran impacto en las prestaciones y puede influir en el campeonato si no se hace con absoluta precisión, claridad y transparencia", afirma Wolff.

El directivo austriaco insiste en que, si se llega a aplicar el sistema a cualquier equipo, debe hacerse de forma adecuada. "La FIA está viendo los mismos datos, así que espero que sigamos protegiendo la integridad del deporte. No sería adecuado permitir un ADUO a un equipo que de repente salta hacia adelante", añade el jefe de Mercedes.

"Hay un fabricante de motores que tiene un problema y tenemos que ayudarle. El resto están más o menos en la misma zona, así que me sorprendería bastante, y me decepcionaría, si se tomasen decisiones de ADUO que interfirieran en el orden competitivo que hay ahora mismo", concluye Wolff, haciendo referencia a Honda y el equipo de Fernando Alonso.