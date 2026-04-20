Al menos dos muertos por un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México

Qué sabemos Un hombre ha abierto fuego contra los visitantes y luego se ha quitado la vida. Por el momento se desconocen las causas del ataque, aunque el secretario de Seguridad del Estado de México, segura que la situación "ya está controlada".

En un trágico incidente en Teotihuacán, México, al menos dos personas han fallecido tras un tiroteo en la Pirámide de la Luna. Un hombre abrió fuego contra los visitantes, resultando en la muerte de una mujer canadiense. El atacante se quitó la vida posteriormente. Además, seis personas resultaron heridas, cuatro por disparos y dos por caídas, y ya han recibido atención médica. Las autoridades han asegurado un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles en el lugar. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha expresado su solidaridad y ha ordenado una investigación exhaustiva, coordinándose con la embajada de Canadá para apoyar a las víctimas.

Al menos dos personas han muerto durante un tiroteo en lo alto de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán (México), según han informado medios locales y han confirmado las autoridades mexicanas Un hombre abrió fuego contra los visitantes, según el Gabinete de Seguridad de México, posteriormente se quitó la vida.

La víctima mortal es una mujer canadiense y el Gabinete de Seguridad ha informado de seis heridos, cuatro por arma de fuego y dos por caídas. Todos ellos ya han sido atendidos por sanitarios. Asimismo, ha indicado que en el lugar se han asegurado un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Poco después, las autoridades del Estado de México confirmaron que las personas lesionadas en el ataque armado son cuatro turistas extranjeros: dos colombianas, una canadiense y una ciudadana rusa. No se ha precisado la gravedad de su estado.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista con 'Foro TV' que la situación "ya está controlada" en la Pirámide de la Luna. "Las autoridades del Gabinete de Seguridad colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos. Personal de la Gobernación de México en coordinación con el gobierno del Estado brinda atención a las víctimas", ha indicado el Gabinete en una publicación de X.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha lamentado lo sucedido y ha expresado su "más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias". "Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", ha comentado en X.

El suceso ha ocurrido en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicados a apenas 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

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