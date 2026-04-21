El Plan Estatal de Vivienda tendrá una "cláusula antifraude" frente a posibles amaños en la adjudicación de VPO

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta la Entidad Estatal de Vivienda, una empresa pública de nueva creación, este jueves, en Madrid.

El contexto El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 será aprobado este martes en Consejo de Ministros. El plan estará dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y destinará el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluirá una "cláusula antifraude" para evitar amaños en la adjudicación de viviendas de protección oficial, tras el escándalo en Alicante. El plan, dotado con 7.000 millones de euros, triplica el presupuesto anterior y destina el 40% a aumentar la oferta de vivienda protegida, el 30% a rehabilitación y el resto a ayudas para jóvenes y zonas tensionadas. Rodríguez también ha mostrado su apoyo a la prórroga de los alquileres y ha destacado la importancia de contar con el respaldo de Junts para avanzar en medidas legislativas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que se aprobará este martes en Consejo de Ministros incluye una "cláusula antifraude" para combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial tras el caso de las VPO de Alicante que está investigando la Justicia.

En este sentido, ha asegurado que "no se va a financiar" con dinero público "ni una sola promoción" de vivienda en la que no se garanticen "registros conforme a criterios de transparencia objetivos" y "fácilmente constatables por la ciudadanía" para evitar "escándalos" como el de Alicante con "registros privados" donde "dirigentes del Partido Popular se han repartido las VPO".

La ministra ha detallado que deberá existir un "registro público de demandantes de vivienda", "canales de adjudicación" y "sorteos ante notario". Se trata de una serie de "garantías" que tendrán que "comprometerse a respetar quienes quieran "optar" a parte de los 7.000 millones de euros que recoge el plan.

Asimismo, ha asegurado que la Administración supervisará que los criterios se cumplen y sostiene que se ha "armado" una serie de "dación de cuentas" imprescindible para recibir financiación pública.

Rodríguez ha denunciado que el caso de la VPO en Alicanteno es un "accidente" sino que responde a decisiones "políticas" del Gobierno del expresidente Carlos Mazón que han provocado que las personas hagan cola para acceder a una vivienda de protección oficial "como el que va a sacar las entradas a un concierto".

Los detalles del plan

El plan estará dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y destinará el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Por otro lado, preguntada por la prórroga de los alquileres y su aprobación en el Congreso, Rodríguez ha trasladado su respaldo al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, encargado de la negociación. "Cuando sale un acuerdo del Consejo de Ministros, es de todos. Para mí todos los acuerdos se luchan, se pelean, se defienden", ha manifestado la ministra de Vivienda.

No obstante, Rodríguez ha subrayado la dificultad a la que se enfrentan para recabar los apoyos parlamentarios. Así, ha señalado que habría que dar una oportunidad y "apurar cualquier circunstancia" para alcanzar el acuerdo, especialmente con Junts.

"Yo creo que hay que recomponer", ha sostenido, al tiempo que ha reconocido que los de Carles Puigdemont son también necesarios para sacar otras medidas adelante, como la ley de alquileres de temporada o para propiciar que se movilice la vivienda en España. "Y espero, como ha sido posible hasta ahora, poder seguir contando con Junts para ello", ha zanjado.

Con todo, ante un posible rechazo del decreto en la Cámara Baja, Rodríguez ha avanzado que seguirán "peleando porque la gente que vive en alquiler en España merece una estabilidad". "Yo lo que esperaría de los tribunales es que se posicionaran siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y de su función social, frente a cualquier otro interés", ha añadido.

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