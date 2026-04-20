Teherán promete tomar represalias contra EEUU tras el ataque a un barco iraní que pone en riesgo sus conversaciones

Los detalles Los medios estatales iraníes aseguran que Teherán rechaza llevar a cabo nuevas conversaciones de paz, alegando el bloqueo vigente impuesto por EEUU, la retórica de Trump y los cambios de postura y "exigencias excesivas" de Washington.

Estados Unidos incautó un carguero iraní, lo que provocó que Irán amenazara con represalias, poniendo en peligro un alto el fuego y las negociaciones de paz. Irán se negó a participar en nuevas conversaciones debido al bloqueo estadounidense y las amenazas de Trump. La tensión aumentó con disparos de EE.UU. a un buque iraní, lo que Irán calificó de "piratería armada". Los precios del petróleo subieron y los mercados reaccionaron ante la incertidumbre. Mientras tanto, delegados estadounidenses se preparan para conversaciones en Pakistán, aunque la situación parece complicarse, afectando la estabilidad energética mundial y exacerbando el conflicto.

Estados Unidos anunció este domingo la incautación de un carguero iraní que intentó romper el bloqueo, e Irán declaró que tomaría represalias, lo que aumenta la posibilidad de que el alto el fuego entre ambos países no dure ni siquiera los dos días previstos.

Los esfuerzos por lograr una paz más duradera en la región también parecen estar en peligro, ya que Irán anunció que no participaría en la segunda ronda de negociaciones que Estados Unidos esperaba iniciar antes de que expirara el alto el fuego el martes. El bloqueo marítimo, que lleva semanas vigente y ha disparado los precios mundiales del petróleo, también podría mantenerse.

Estados Unidos ha mantenido el bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Irán levantó y luego reimpuso su propio bloqueo al tráfico marítimo que transita por el estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El ejército estadounidense informó el domingo que había disparado contra un buque de carga con bandera iraní mientras navegaba hacia el puerto iraní de Bandar Abbas. "¡Tenemos la custodia total de su barco y estamos investigando su carga!", escribió el presidente Trump en redes sociales.

El ejército iraní indicó que el barco procedía de China. "Advertimos que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y tomarán represalias contra este acto de piratería armada por parte del ejército estadounidense", declaró un portavoz militar, según informaron los medios estatales.

Teherán rechaza mantener nuevas conversaciones de paz

Los medios estatales iraníes también informaron que Teherán rechaza mantener nuevas conversaciones de paz, denunciando el bloqueo vigente por parte de Washington, así como la retórica amenazante de Trump y sus cambios de postura y "exigencias excesivas".

A EEUU e Irán les puede la ira y se amenazan antes de su posible reunión en Islamabad: "Volaré el país por los aires"

"No se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán mientras se espera seguridad para los demás. La elección es clara: o un mercado petrolero libre para todos, o el riesgo de costos significativos para todos", escribió el primer vicepresidente de Irán, Mohammadreza Aref, en redes sociales.

Trump había advertido previamente a Irán que Estados Unidos destruiría todos los puentes y centrales eléctricas del país si Teherán rechazaba sus condiciones, continuando así un patrón de amenazas similares a lo largo de la guerra.

Irán ha declarado que si Estados Unidos atacara su infraestructura civil, también atacaría las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de sus vecinos árabes del Golfo.

Los futuros del crudo Brent subieron cerca de un 7%, hasta los 96,85 dólares el barril, y los futuros del S&P 500 cayeron alrededor de un 0,9% en las primeras operaciones asiáticas, mientras los inversores lidiaban con mensajes contradictorios sobre la guerra.

Unas conversaciones que podrían no celebrarse

Trump anunció que sus enviados llegarían a Islamabad el lunes por la noche, un día antes de que finalizara el alto el fuego de dos semanas. Un funcionario de la Casa Blanca había indicado que la delegación estadounidense estaría encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien lideró las primeras conversaciones de paz de la guerra hace una semana, e incluiría también al enviado de Trump, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner.

Pakistán, que ha actuado como principal mediador, parecía estar preparándose para las conversaciones. Dos enormes aviones de carga estadounidenses C-17 aterrizaron en una base aérea el domingo por la tarde, transportando equipo de seguridad y vehículos en preparación para la llegada de la delegación estadounidense, según informaron dos fuentes de seguridad paquistaníes a la agencia Reuters.

Máxima tensión en Ormuz tras relanzar Irán su ofensiva y atacar cuatro embarcaciones en las últimas horas

Las autoridades municipales de Islamabad suspendieron el transporte público y el tráfico de mercancías pesadas en la ciudad. Se desplegó alambre de púas cerca del Hotel Serena, donde se celebraron las conversaciones la semana pasada. El hotel pidió a todos los huéspedes que se marcharan.

Este aparente revés diplomático podría propiciar un nuevo repunte de los precios del petróleo cuando los mercados reabran tras el fin de semana. La guerra, que ya lleva ocho semanas, ha provocado la crisis más grave de la historia en el suministro energético mundial, disparando los precios del petróleo debido al cierre de facto del estrecho.

Miles de personas han muerto en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en la invasión israelí del Líbano, llevada a cabo en paralelo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Irán respondió a los ataques con misiles y drones contra sus vecinos árabes que albergan bases estadounidenses. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, quien ha liderado la delegación iraní en las conversaciones, había declarado anteriormente que ambas partes habían avanzado, pero que aún existían grandes diferencias en materia nuclear y en lo referente al estrecho.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.