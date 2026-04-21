Caso Mascarillas
Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos, testigos en el Supremo
Empieza la última semana de testificales en el juicio por presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia en el que se sientan en el banquillo el exministro Ábalos, su entonces asesor Koldo García y el supuesto pagador de las mordidas Víctor de Aldama.
Entramos en la fase final de las testificales
Empieza con ellos la última semana de testificales en el juicio por presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia en el que también se sientan en el banquillo el entonces asesor Koldo García y el empresario y supuesto pagador de las 'mordidas' Víctor de Aldama.
El exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos, testigos del juicio a Ábalos
El Tribunal Supremo reanuda hoy a partir de las 10:00 horas el juicio al exministro José Luis Ábalos con una nueva tanda de testificales, entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, o el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.