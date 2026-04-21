Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos, testigos en el Supremo

Entramos en la fase final de las testificales

Empieza con ellos la última semana de testificales en el juicio por presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia en el que también se sientan en el banquillo el entonces asesor Koldo García y el empresario y supuesto pagador de las 'mordidas' Víctor de Aldama.