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Caso Mascarillas

Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos, testigos en el Supremo

Empieza la última semana de testificales en el juicio por presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia en el que se sientan en el banquillo el exministro Ábalos, su entonces asesor Koldo García y el supuesto pagador de las mordidas Víctor de Aldama.

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  2. El exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos, testigos del juicio a Ábalos

El exministro José Luis Ábalos y Koldo García (tapando su cara) durante la primera jornada del juicio de las mascarillas/ Señal institucionalEl exministro José Luis Ábalos y Koldo García (tapando su cara) durante la primera jornada del juicio de las mascarillasSeñal institucional

El exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos, testigos del juicio a Ábalos

El Tribunal Supremo reanuda hoy a partir de las 10:00 horas el juicio al exministro José Luis Ábalos con una nueva tanda de testificales, entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, o el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

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