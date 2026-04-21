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"¿Pero qué historias me está contando?"

De la Rosa desvela el año en el que pensaba que Fernando Alonso "se retiraba" definitivamente

El embajador de Aston Martin ha contado cómo gestionó su propio calendario debido a su idea sobre el último adiós de Fernando a la F1.

Pedro de la Rosa y Fernando AlonsoPedro de la Rosa y Fernando AlonsoGetty

El futuro de Fernando Alonso es una incógnita. El bicampeón de la Fórmula 1 se encuentra en su último año de contrato con Aston Martin, y pese a su edad, todavía se replantea continuar pilotando al máximo nivel.

Esta no sería la primera vez que Alonso anuncia su retirada, ya que en 2018 decidió poner punto y final a su carrera en la F1 tras 17 años corriendo en el 'Grand Prix'. Sin embargo, dos años después regresó de la mano de Alpine tras competir en otras categorías.

Desde su vuelta a la F1, el asturiano ha disputado seis temporadas más, corriendo para la escudería francesa y, ahora, en Aston Martin. Con los británicos ha logrado ocho podios, siendo el último en el GP de Brasil 2023, pero desde entonces no ha levantado cabeza.

En una entrevista para el 'Diario Sport', Pedro de la Rosa, embajador de los de Silverstone y compañero de Alonso, ha confesado creer que "Fernando se iba a retirar en el 24", debido a los resultados.

"Con Fernando he aprendido a, primero, no juzgarle y no tomar decisiones precipitadas. Pensaba que Fernando se iba a retirar en el 24. Y luego, a cabo de pocas carreras, un día me dice que está mirando de renovar el contrato dos años", cuenta el expiloto español.

Incluso, De la Rosa confiesa que se vio obligado a reestructurar su calendario a raíz de su idea sobre el último adiós de Fernando a la F1. "De hecho, todo mi calendario de ese año lo organicé en base a la idea de que Fernando se retiraba. Hay que estar muy presente en las carreras porque Fernando es único y quería estar con él. Entonces, vamos a disfrutar carrera a carrera y no pensar demasiado en ello", concluye el embajador.

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