El dato de Fernando Alonso que no esperabas ver: ¡ha recorrido casi un tercio de la Tierra a la Luna!
En un vídeo publicado por la Fórmula 1, con motivo de la misión espacial Artemis II, se muestra la distancia recorrida por cada piloto de la parrilla desde nuestro planeta a su satélite natural.
Los registros de Fernando Alonso no paran de aumentar. El bicampeón de la Fórmula 1 lleva más de 20 años corriendo al máximo nivel y todavía no parece que vaya a parar. Dentro del automovilismo, su figura continúa siendo elogiada por expertos y aficionados de todo el mundo por sus logros cosechados.
Sin embargo, hay un dato desconocido que ha salido a la luz y que agranda aún más a Fernando. En concreto, con motivo de la misión espacial Artemis II, la F1 ha publicado un vídeo en sus redes sociales mostrando la distancia total recorrida por cada piloto de la actual parrilla como si fuesen hasta la Luna.
Pese a que un tercio de los pilotos no han corrido más de tres años en el 'Grand Prix', y por lo tanto no cuentan con mucha distancia recorrida, los pilotos más veteranos como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Sergio 'Checo' Pérez o Carlos Sainz cuentan con muchos kilómetros recorridos.
La gran mayoría de los pilotos han recorrido entre 60 y 70 mil kilómetros, menos de un cuarto de la distancia que separa la Tierra de nuestro satélite natural. De los 386.600 kilómetros que hay entre la Luna y nuestro planeta, tan solo un piloto se acerca a completar un tercio de dicha distancia.
Fernando Alonso ha completado un total de 116.242 kilómetros, convirtiéndose en el piloto de F1 que más distancia ha recorrido, por delante de Hamilton, Kimi Räikkönen o Sebastian Vettel, entre muchos otros.