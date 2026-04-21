Desmienten que hubiera dolo en la mayor jugarreta de Michael Schumacher a Fernando Alonso

Willi Weber, exmánager del Káiser, se ha referido a las recientes palabras de Jean Todt, que reconoció que su pupilo en Ferrari "hizo un trompo a propósito" en la clasificación del GP de Mónaco 2006 para evitar que el asturiano le arrebatara la pole.

Hace apenas dos semanas, en el podcast 'High Performance', Todt recordó la trampa que tejió Michael Schumacher para evitar que Fernando Alonso se llevara la pole en el Gran Premio de Mónaco de 2006.

El 'Káiser', en Q3, tenía la pole provisional, pero en su último intento, viendo que no mejoraba y que el piloto de Renault venía lanzado, se fue largo en la Rascasse y chocó contra el muro, provocando una bandera amarilla y dando por finalizada la sesión.

Tras varias horas de análisis, los comisarios dictaminaron que hubo mala intención del teutón y le castigaron saliendo desde el fondo de la parrilla.

Alonso ganó aquella carrera y Schumacher se tuvo que conformar con un quinto puesto tras una gran remontada en el circuito con menos adelantamientos del calendario.

"En 2006, en la clasificación de Mónaco con Alonso, hizo un trompo –se paró– a propósito. Tuvo que salir desde el fondo de la parrilla, y eso también le costó el Mundial", explicó el entonces jefe de Ferrari.

Pues bien, Willi Weber, exmánager de Michael Schumacher, ha desmentido dicha teoría en declaraciones a 'Kolner Express'.

"Me dejó sin palabras. ¿Por qué diría algo así? Y especialmente en la difícil situación de Michael", ha arrancado.

Según Weber, no humo dolo del 'Káiser' en Rascasse: "¿Qué pasaría si ni siquiera a un siete veces campeón del mundo como Michael se le permitiera cometer errores?".

De hecho, cree que Todt puede estar tratando de aliviar su conciencia: "Eso fue hace mucho tiempo y se ha analizado exhaustivamente. ¿Está intentando exculparse retroactivamente de algo?".

"Ya no tengo ningún contacto con Jean; lo corté después del accidente porque sólo me habría recordado el triste destino de Michael. También me siguen viniendo a la mente cosas nuevas que me causan dolor", ha zanjado.