El mensaje de apoyo de Sinner a Carlos Alcaraz tras poner en duda su presencia en Roland Garros

El número 1 del mundo ha reconocido que su mayor rival "está pasando por un momento difícil".

Jannik Sinner estuvo presente este lunes en Madrid para la gala de los Premios Laureus a pesar de saber que ningún galardón iba a ir para él.

En la alfombra roja, al reciente ganador del Masters 1000 de Montecarlo le preguntaron por la lesión de su máximo rival, Carlos Alcaraz.

El murciano cayó lesionado en su debut en el Conde de Godó y apareció en la capital con una férula en la mano derecha.

De hecho, no pudo asegurar su presencia en Roland Garros, que es dentro de un mes y donde defiende corona.

Es por ello que Sinner quiso mandarle un mensaje de ánimo: "Ahora Carlos está pasando por un momento difícil, así que esperamos verlo de nuevo pronto en las pistas, tal vez en Roma".

"Espero que también pueda estar en Roland Garros; cuando quieres ganar, quieres hacerlo venciendo a los mejores del mundo", añadió el número 1 del mundo.