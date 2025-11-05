"Fernando Alonso es candidato a volver a ganar un Mundial de F1": Alguersuari dispara la ilusión

El expiloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari asegura que Aston Martin "tiene todos los ingredientes para destacar" en un año en el que "cambia todo".

A pesar de que resten cuatro citas para echar el telón de la presente temporada de Fórmula 1 y que en Brasil Aston Martin tenga una gran oportunidad de conseguir un buen resultado, las miras en Silverstone están focalizadas en 2026.

El próximo año se ejecutará una revolución en el reglamento que abre todo un abanico de posibilidades para los equipos, y los británicos son, a priori, uno de los mejor posicionados.

En 'Jugones', Jaime Alguersuari se muestra tajante a la hora de hablar de las expectativas del equipo y de Fernando Alonso.

"Es candidato a volver a ganar un Mundial", afirma contundentemente el expiloto de Fórmula 1.

Alguersuari incide en que "el año que viene cambia todo" y que "la mente de Aston Martin lleva tiempo en 2026".

"Tienen todos los ingredientes para destacar porque hay un objetivo que es ganar un Mundial y lo tienen muy claro", ha añadido.