Verstappen agranda la debacle de Ferrari: tiene más victorias que la escudería italiana desde 2005

El piloto neerlandés selló su victoria número 70 en el GP de Qatar, frente a las 66 que acumula la escudería italiana desde 2005.

Ferrari no levanta cabeza. La escudería italiana encamina un final de temporada para olvidar, en un año en el que no han peleado ni por el mundial de pilotos ni por el de constructores.

Con 15 Campeonatos de Pilotos y 16 Mundiales de Constructores a sus espaldas, los italianos son la escudería más galardonada de la competición. Sin embargo, desde 2007 y 2008 en Ferrari no celebran un campeonato ni un mundial, respectivamente, con Kimi Raikkonen al frente del monoplaza.

Esta debacle ha estado muy presente durante los últimos 10 años, donde con Sebastian Vettel, Raikkonen y Charles Leclerc han peleado por el campeonato, sin éxito alguno. Sin embargo, la hecatombe de la escudería italiana no termina aquí, y es que Max Verstappen, el actual campeón de la Fórmula 1, ha terminado de sentenciarla.

Con tan solo una década corriendo en la F1, el piloto neerlandés selló su victoria número 70 en el GP de Qatar, acumulando cuatro victorias más de las que ha registrado Ferrari desde 2005 (66).

Este dato refleja la desastrosa situación que está viviendo la escudería italiana, la cual, desde el debut de Verstappen en Malasia 2015, solo ha ganado 25 carreras, cuando este aún corría para Toro Rosso. En total, de 232 GP disputados desde entonces, el piloto de Red Bull ha ganado un 30,17% de las carreras, mientras que Ferrari solo el 10,77%, siendo Vettel el piloto con más carreras ganadas durante dicha etapa.

Ferrari no compite

A un Gran Premio de que finalice la temporada, el fichaje de Lewis Hamilton no ha terminado de calar en Maranello, donde el británico ha vivido "su peor año en la Fórmula 1", al no tener posibilidades de competir como cuando estaba en Mercedes.

Por su parte, Leclerc tampoco ha estado fino pese a terminar siete GP en el podio. El monegasco, aunque ha declarado su amor a Ferrari de cara a continuar los próximos años, ha sufrido bastante esta temporada donde, según confesó Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, en consenso con los pilotos han decidido tirar la temporada y centrarse en 2026.

La situación de Ferrari de este año no tiene comparación alguna con la de 2024, donde Leclerc y Carlos Sainz cerraron un buen rendimiento anual con varios podios y victorias, siendo el piloto español el último en ganar con Ferrari en el GP de México.