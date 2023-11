A pesar de que Red Bull ya ha hecho historia en la Fórmula 1 y que han ganado todo lo que se puede ganar, los austriacos quieren más. De la mano de Max Verstappen, los de la bebida energética tienen el objetivo de expandir su dominio y seguir batiendo récords en el 'Gran Circo'.

21 victorias de 22 posibles son los datos que avalan una temporada que ya es historia de la Fórmula 1. Sin embargo, si Red Bull ha conseguido tales cifras, es fundamentalmente gracias a la aportación de Max Verstappen.

Y es que el piloto neerlandés ha ganado 19 de las 21 y, gracias a sus actuaciones, Red Bull ha podido afianzar el Mundial de Constructores con un margen más que considerable. Y, por si fuera poco, desde la propia marca austriaca creen que el tricampeón del mundo neerlandés no tiene límites.

Al menos así lo ha asegurado Helmut Marko, asesor de la marca de las bebidas energéticas, confesando que Max puede mejorar "en todas las áreas": "Puede llegar a los extremos en cualquier situación. Tan pronto como se entera de que podría haber una penalización por un incidente, aumenta su ventaja en diez segundos".

"Simplemente, gana instantáneamente un segundo por vuelta. Y lo hace de forma limpia y sencilla. También es decisivo en cuanto a la gestión de neumáticos. Max puede pilotar al límite sin sobrecargar los neumáticos. Casi puede leer los neumáticos", explica Marko en 'Sky Alemania'.

"También se dio el caso durante la clasificación de Abu Dabi, donde nuevamente estuvo un paso más allá de lo que todos esperaban. Por eso creo que aún no hemos alcanzado nuestro apogeo", agrega el asesor austriaco.

Asimismo, Helmut concluye metiendo miedo a sus rivales de cara al futuro: "(Max) tiene mucha confianza, pero ya no pelea cuando no lo necesita y, aun así, sigue siendo más rápido y maneja bien el material. Nunca creí que esto fuera posible y por eso no veo límites en este momento".