Ni en la última clasificación de la temporada Ferrari desperdicia la ocasión de fracasar en la estrategia. En la Q3 del lujoso circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, los dos, Ferrari de Sebastian Vettel y Charles Leclerc, salieron a pista cuando apenas restaba tiempo suficiuente para realizar una vuelta de calentamiento óptima y Vettel no tuvo opciones pero peor fue el desenlace para Leclerc, que ni siquiera cruzó la línea de meta con tiempo suficiente.

"La hemos cagado", confesó Mattia Binotto tras la hecatombe. A su vez, el jefe de la escudería admitió que desde el muro eran "plenamente consciente de los riesgos".

Además, la tensión entre los compañeros de equipo sigue creciendo. Mientras que Leclerc no fue capaz ni de comenzar su vuelta de clasificación final, Sebastian Vettel lo hizo con las gomas demasiado frías. El monegasco, tras la ronda clasificatoria, reconoció que no tenía "ni idea" de lo que había ocurrido en la pista. "La vida, a veces, es así. No sé si fue una situación desafortunada o si podíamos haberlo hecho mejor", concluyó la joven perla.

Por su parte, el piloto alemán se lamentó porque sus "neumáticos estaban muy fríos al inicio de la vuelta" y perdió sus opciones de acercase a la 'pole position' "directamente en la primera curva".

La conversación por radio entre el muro del equipo y Leclerc poco antes de la catástrofe es el ejemplo perfecto de la situación dantesca que se vive en la escudería del 'caballino rampante'. "No lo vamos a conseguir", decía desesperado Leclerc a su muro antes de confirmarse la catástrofe cuando el equipo le animaba a poner el "modo ataque en la última curva" para "seguir empujando".

Finalmente, Charles tuvo razón y no llegó a pasar por meta con tiempo para realizar la última vuelta. "Pulsa el botón 'slow'", fueron las palabras de su ingeniero que confirmaron la debacle.

