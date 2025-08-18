Muere el exvicepresidente de la RFEF, Juan Padrón, a los 89 años

El canario fue jugador del Tenerife y ocupó varios cargos de responsabilidad en la Real Federación Española de Fútbol, siendo la mano derecha de Ángel María Villar.

El que fuera presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Juan Padrón Morales, ha muerto a los 89 años en la isla de Tenerife. El anuncio ha sido comunicado por la Real Federación Española de Fútbol en sus redes sociales.

El de San Cristóbal de la Laguna comenzó su trayectoria en el mundo del deporte como jugador de su equipo de su tierra, el CD Tenerife. Jugó en la demarcación de centrocampista y consiguió un ascenso a Primera División en 1961.

Militó durante once temporadas en el club chicharrero hasta que se retiró en 1965. Disputó un total de 226 partidos. Fue entonces cuando se incorporó como directivo de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, alcanzando su presidencia en 1978 y manteniéndose en el cargo hasta 2022.

Además, ha formado parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. Pero si por algo fue conocido es por ser vicepresidente de la RFEF durante la etapa de Ángel María Villar.

Tanto el organismo español como los clubes insulares han mandado mensajes de condolencias a la familia del exfutbolista y exdirectivo canario a través de sus redes sociales.