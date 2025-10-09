El jefe de Williams no confía tanto en el motor Mercedes: "No sabemos qué tiene Honda..."

James Vowles, jefe de Carlos Sainz en Williams, dice que no sabe qué pasará con otros motores como los que llevará Ferrari o Aston Martin.

El motor Mercedes parte como favorito para la Fórmula 1 de 2026, pero en el paddock empieza a moverse la teoría de que la distancia no será tan grande. Quizá Ferrari y Honda, motorista de Aston Martin, también estén ahí. Es lo que ha respondido James Vowles, jefe de Williams.

En palabras que recoge 'Motorsport' este jueves, el jefe de Carlos Sainz dice que nadie sabe qué va a ocurrir: "Es una conversación interesante en el paddock, porque nadie lo sabe. No es que todos los fabricantes de motores se juntan con unas cartas y dicen, estoy aquí en potencia, aquí en eléctrico, en peso, en eficiencia".

Y avisa sobre el resto de motores: "Mercedes siempre lo ha hecho bien en los cambios de reglamento, no hay duda sobre ello, pero la realidad es que no sabemos lo que tiene Ferrari, lo que tiene Honda, es una completa incógnita en este momento".

"Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho Mercedes, la preparación y el desarrollo, pero hasta que los semáforos se apaguen en Australia, nadie sabe", dice el jefe del equipo Williams.

Ya avisó Carlos que no sólo era el motor, también el diseño del chasis sería fundamental: "Todavía queda camino por recorrer, en las próximas siete semanas, probablemente, llegaremos a ello, así que seguimos apretando. Tienes buenas semanas y malas semanas, cuando estás en una nueva normativa, te sientes como un héroe, porque puedes encontrar un poco de rendimiento en varias áreas".

Ha comenzado la cuenta atrás para la próxima temporada. Todos los equipos ya están centrados en ese nuevo coche y en cómo trabajar con los motores. Mercedes sigue siendo el favorito, pero Honda y Ferrari también podrían estar en lo más alto.