El brutal 'palo' de Carlos Sainz a la Fórmula 1 por la seguridad: "Espero que recapaciten..."

El piloto español de Williams se ha mostrado en contra de esta nueva reglamentación, señalando que no hay adelantamientos reales, sino que "es más una autopista".

Carlos Sainz ha vuelto a brillar más que su monoplaza. El piloto madrileño ha intentado luchar durante todo el fin de semana por alcanzar la zona de puntos. Sin embargo, el rendimiento de su Williams lo ha hecho imposible.

El de Williams solo pudo ser 15º, aunque confía en dar un paso adelante de cara a Miami, tras el parón: "La verdad que voy muy rápido y he tenido buen feeling y hemos podido maximizar un P15 que es lo mejor que hay. Toca un parón para ir a Miami con un claro paso adelante para el resto del año".

Sainz también ha querido hablar del accidente de Bearman. Se ha mostrado en contra de esta nueva reglamentación que ha reducido el espectáculo, así como la seguridad, tal y como ha dejado en evidencia este accidente.

"Nos viene bien a todos este parón. Para el equipo es importantísimo para repensarnos todo, y luego creo que a la F1 le viene bien. Con el accidente de Bearman, veníamos avisando a la FIA que era cuestión de tiempo. Creo que han sido 50G con escapatorias. Esto pasa en otro circuito sin escapatorias y...", señaló.

"Espero que la F1 recapacite porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas que hay que solucionar antes de ir a otro tipo de circuitos. No sé cuál es la solución, pero es que hay que encontrarla, me da igual que vayamos un segundo más lento para que haya menos superclip. Estoy seguro que así será más seguro y más divertido", agregó.

"Me sorprendía ver cuando nos dijeron que estaban contentos con los tipos de carreras que vemos. Los adelantamientos que veis no son adelantamientos, es más una autopista. Como categoría tenemos que mejorar y si nos escuchan a los pilotos, habrá cambios", concluyó.