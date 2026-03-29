La FIA se reunirá en abril para "evaluar" posibles cambios en el reglamento de la F1

La Federación Internacional de Automovilismo ha recordado por sus canales oficiales que están previstas varias reuniones aprovechando el parón en abril para debatir el funcionamiento de la nueva reglamentación.

En un breve comunicado posterior al Gran Premio de Japón, la FIA ha anunciado varias reuniones para el mes de abril con el fin de analizar el funcionamiento de este nuevo reglamento.

Estas reuniones ya estaban agendadas anteriormente, pero todo parece indicar que el accidente de Bearman ha obligado a la Federación Internacional a recordar a los aficionados y a la prensa dichas reuniones.

La gestión de la energía está levantando todas las críticas en el mundo del automovilismo. Ya no es solo que los adelantamientos parezcan más propios de una autopista o que las batallas cuerpo a cuerpo hayan desaparecido, sino que las diferencias de velocidades que provocan las cargas de batería tienden a ser peligrosas, como hemos visto con Bearman.

Por ello, la FIA ha vuelto a recordar que "se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento de las nuevas regulaciones y determinar si se requieren ajustes".

"Cualquier posible modificación, particularmente aquellas relacionadas con la gestión de la energía, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado. La FIA continuará trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad siempre seguirá siendo un elemento central de la misión de la FIA", agregaron.

La FIA pide calma y tiempo para analizar todas las posibles modificaciones que podrían entrar en vigo en el próximo Gran Premio de Miami, aunque para eso primero tendrán que contrastar todos los datos para garantizar el espectáculo y la seguridad.

"En esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más actualizaciones a su debido tiempo", sentenció el comunicado. Veremos si en este mes de parón se implementan nuevos cambios o si, por el contrario, todo sigue igual en Miami.