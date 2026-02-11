Ahora

"El equipo encontró datos anómalos"

Pesimistas declaraciones de Stroll, compañero de Fernando Alonso, sobre el Aston Martin

El canadiense, tras completar apenas 36 vueltas este miércoles, asegura que queda "mucho trabajo por hacer para dejar el coche como queremos tenerlo".

Fernando Alonso y Lance StrollFernando Alonso y Lance StrollGetty

Tras una jornada matutina en la que ha hecho 33 giros y una de tarde en la que solo ha completado tres, Lance Stroll se ha mostrado muy pesimista sobre sus primeras sensaciones con el AMR26 después de una primera toma de contacto hace dos semanas en el 'shakedown' de Barcelona.

"Hay mucho trabajo por hacer para dejar el coche como queremos tenerlo", ha señalado el compañero de Fernando Alonso.

Más allá de las pocas vueltas completadas, que contrastan con las 145 de Williams, los de Silverstone han tenido limitada la velocidad de su motor Honda, que no ha pasado de los 300 km/h.

"Por la tarde, el equipo encontró datos anómalos en la unidad de potencia", ha explicado el canadiense.

"El equipo de Honda detectó una anomalía y requiere un análisis más profundo", ha añadido en una línea similar al comunicado de Aston Martin.

"Utilizaremos este test para aprender lo máximo posible y seguir construyendo", ha zanjado el hijo de Lawrence Stroll, dueño de la escudería.

Este jueves será el turno de Fernando Alonso, que espera tener la regularidad y consistencia necesaria para acumular kilómetros y, por ende, datos.

Las 6 de laSexta

  1. Los bandazos del PP: asegura que no quiere gobernar con Vox, pero admite que tendrá que entregarle "asientos" para evitar una repetición electoral en Extremadura
  2. Ada Colau pide huir de "tonterías" y apostar por los "frentes amplios" en la izquierda: "Aquí no sobra absolutamente nadie"
  3. Ayuso se pliega a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre"
  4. Sánchez afirma que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz: "Investigaremos con rigor, se tomarán las medidas necesarias"
  5. Gisèle Pelicot revela el terrible momento en que le enseñaron una foto siendo violada: "Mi cerebro se detuvo"
  6. Una gran tractorada toma las calles de Madrid en protesta por el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común