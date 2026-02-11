Pesimistas declaraciones de Stroll, compañero de Fernando Alonso, sobre el Aston Martin

El canadiense, tras completar apenas 36 vueltas este miércoles, asegura que queda "mucho trabajo por hacer para dejar el coche como queremos tenerlo".

Tras una jornada matutina en la que ha hecho 33 giros y una de tarde en la que solo ha completado tres, Lance Stroll se ha mostrado muy pesimista sobre sus primeras sensaciones con el AMR26 después de una primera toma de contacto hace dos semanas en el 'shakedown' de Barcelona.

"Hay mucho trabajo por hacer para dejar el coche como queremos tenerlo", ha señalado el compañero de Fernando Alonso.

Más allá de las pocas vueltas completadas, que contrastan con las 145 de Williams, los de Silverstone han tenido limitada la velocidad de su motor Honda, que no ha pasado de los 300 km/h.

"Por la tarde, el equipo encontró datos anómalos en la unidad de potencia", ha explicado el canadiense.

"El equipo de Honda detectó una anomalía y requiere un análisis más profundo", ha añadido en una línea similar al comunicado de Aston Martin.

"Utilizaremos este test para aprender lo máximo posible y seguir construyendo", ha zanjado el hijo de Lawrence Stroll, dueño de la escudería.

Este jueves será el turno de Fernando Alonso, que espera tener la regularidad y consistencia necesaria para acumular kilómetros y, por ende, datos.